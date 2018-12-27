美股聖誕後奇蹟反彈　三大指數創09年來最大單日升幅　道指漲千點

美國股市經過聖誕日假期後，周三（26日）重開時一洗多日跌市頹勢，三大指數全部上漲，單日收市時的升幅百分比更創下2009年3月23日以來最大。當中道指上升超過1000點，納指升逾300點，標普500指數升超過116點。

美股在周一（24日）的半日市經歷最差的平安夜收市表現，而歐洲主要股市仍然繼續收市，因此周三的美股市場更為令人關注。而道指開市時曾經由升轉跌，其後亞馬遜公布公司在今年聖誕的全球商品銷量創下有史以來最佳紀錄，加上Mastercard的統計顯示由11月1日至12月24日期間，除了汽車銷售外，美國民眾的消費額是近6年來最強的聖誕節前消費增長，當中網上購物更有接近兩成的增長。

受到有關消息刺激，三大指數收市上升近5%，創下2009年以來單日最大單日升幅。

標普500指數收市報2467.71點，升116.60點，升幅4.96%。

道指收市升4.98%，上升1086.25點，報22878.45點，首次收市升幅超過1000點，亦是史上最大單日點數升幅，以及是聖誕翌日市場最佳表現。

納指收市報6554.65點，升幅5.84%，上升361.44點。

科技股集體暴漲，亞馬遜聖誕銷售表現創紀錄，令股價上升超過8%。Netflix和Facebook亦錄得逾8%升幅，蘋果升超過7%，Google母公司Alphabet上漲超過6%。

另外商品市場同樣表現造好，紐約原油上升9.7%，每桶報46.82美元，升4.14美元。倫敦布蘭特2月原油期貨收市報每桶54.47美元，上升4美元，升幅7.93%。

（綜合報道）