QuadrigaCX創辦人突然逝世平台「鎖死」　凍結15億虛擬貨幣

投資虛擬貨幣有一定風險，但原來除要怕平台遭黑客入侵、或平台負責人捲款潛逃導致損失外、平台負責人死亡也是風險之一。加拿大最大虛擬貨幣交易平台之一QuadrigaCX就因創業兼管理者突然逝世，無人知曉平台管理密碼，總額2.5億加元（約15億港元）的虛擬貨幣遭全部凍結。

QuadrigaCX現時已無法登入，所有投資款項亦遭鎖死無法提取。（QuadrigaCX）

事件發生在2018年12月，路透社報道QuadrigaCX的創辦人科頓（Gerald Cotton）在前往印度時突然患病逝世，終年30歲。他的遺孀直到1月才公布消息，入稟法院並凍結QuadrigaCX資產。但因只有科頓才掌握平台鎖匙，平台上鎖後現時誰也沒法進入平台內提款，整個交易所內總額2.5億加元（約15億港元）的虛擬貨幣全部「鎖死」。

報道指科頓遺孀已聘請專家嘗試尋找及破解平台密碼，但報道稱因科頓似乎沒有把密碼寫在別的地方，個人電腦亦無法登入，人們為此一籌莫展。

網傳財困「詐死」捲款潛逃

QuadrigaCX在2013年創立，經營貨幣包括Bitcoin、Litecoin、ETH等。公司以安全優先為宗旨，與網絡安全公司合作為帳戶及交易資料多重保密，贏得市場信心。現時平台約有11.5萬名投資用戶，是加拿大最大虛擬貨幣交易平台之一。

不過QuadrigaCX自2018年開始出現狀況，客戶提款時屢次無法如期取款，因而捲入一連訴訟。網傳QuadrigaCX或陷入財政困難，創辦人突然逝世消息令人難以信服，有網民懷疑科頓為捲款潛逃偽裝死亡。

（綜合報道）