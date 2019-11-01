特朗普：對鮑威爾感失望　中國並非問題　聯儲局才是

美國聯邦儲備局10月30日決定減息四分一厘，為年內第三次減息。總統特朗普10月31日批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），指對他感到失望，並認為中國不是問題，聯儲局才是。

美國聯邦儲備局主席鮑威爾多次遭到特朗普批評。（美聯社）

特朗普發文表示，民眾對鮑威爾和聯儲局非常失望，指出聯儲局的利率政策從起初已經失誤，一時太快，一時太慢，甚至於起初收緊。他形容，其他人在周圍跑來跑去，一直笑到銀行。

....our manufacturers. We should have lower interest rates than Germany, Japan and all others. We are now, by far, the biggest and strongest Country, but the Fed puts us at a competitive disadvantage. China is not our problem, the Federal Reserve is! We will win anyway. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月31日

特朗普指，美元和利率走勢損害美國製造商，認為利率應該低過德國、日本等國家。他表示，美國迄今是最大和最強的國家，但聯儲局使到美國處於劣勢，「中國不是我們的問題，聯儲局才是！」

儲局宣布將聯邦基金利率調低至1.5至1.75厘。儲局公布的議息聲明刪減有關暗示再次減息的字句，未有提到「將會採取合適行動」維持經濟增長，意味官員有意保持利率不變。

鮑威爾指，現時貨幣政策立場仍然恰當，如果未來發展導致要對前景的重新評估，將會採取應對措施。