Zoom因新冠肺炎用戶暴增2億　華裔CEO如何從移民工變矽谷億萬富翁

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情蔓延，多數人被迫在家辦公，視像會議平台Zoom的全球用戶在過去三個月翻20倍。Zoom創辦人、CEO袁征，現年50歲，曾申請美國簽證被拒八次，從移民工程師變身矽谷億萬富翁。

在線用戶三個月內 從1,000萬暴增逾2億人

人紅是非多，Zoom近日被爆出安全和隱私漏洞，遭SpaceX和NASA禁用，甚至連美國聯邦調查局（FBI）也發出警告，提醒用戶使用Zoom注意網路安全問題，不要在社交媒體上廣泛分享會議鏈接，以防機密信息被駭客獲取。

「作為CEO我真的搞砸了！」袁征6日接受CNN採訪說，公司步伐太快，已經汲取教訓，並退後一步，專注隱私和安全性。C端（個人）用戶暴漲，迫使Zoom重新設計功能，並隨時提醒用戶謹慎將影片上傳到網路。

自2011年上線以來，Zoom已經為全球三分之一的世界500強企業提供視像服務。因為疫情，Zoom的日均在線用戶在近三個月內從1,000萬暴漲到超過2億人，也登上蘋果應用商店的免費榜首位。

新冠肺炎疫情下的商機 除Zoom外受惠的還有這些公司（點圖了解更多）：

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Zoom稱不出售用戶數據 要加強安全性

3月中旬，北美疫情愈發嚴重，不僅各大公司開始強制要求員工在家工作，學校也紛紛遠程授課。Zoom之前主要針對企業用戶，但作為一款可以免費使用的在線視像會議軟體，受到教育界青睞，把它當成是「雲上課」工具。

未料，被爆出使用Zoom遭遇不明人士亂入，故意大吼大叫，播放歌曲，還有人貼出種族歧視圖片，甚至公然播放成人視頻，迫使授課或會議中斷。

為補救疏失，Zoom在未來90天停止開發新功能，專注完善隱私和安全性。還推出K12教育專用隱私政策，並調整程序默認選項，永久刪除部分追蹤功能。Zoom強調：「從不出售用戶數據，未來也不會這麼做。」

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袁征從工程師變CEO 勤奮是他的DNA

Zoom的創始人袁征，華裔美國人，1991年畢業於山東科技大學應用數學專業，1994年在中國礦業大學獲工學碩士學位。1990年申請美國簽證，但因英文不好，連續八次被拒，1997年第九次簽證申請成功赴美。初到美國，袁征不擅長說英語，但憑借編程的技術，加入視像會議軟件公司WebEx，成為十幾名初創工程師之一。

「矽谷有太多優秀人才，別人一天工作8小時，他就做10小時，勤奮是他的DNA，」袁征說。在WebEx工作的14年裏，他的職位不斷提升，從工程師一路至副總裁。2007年，思科以32億美元的價格收購WebEx，他升職為思科工程副總裁。

袁征在拜訪客戶的過程中發現，當時應用場景僅限於共享PowerPoint或共享桌面的WexEx，已不能滿足客戶需求。客戶需要語音會議和視像會議，且需良好的IP語音質量和視像質量。他在2011年離開WexEx，創立Zoom並擔任行政總裁，當時已經41歲。

2019年4月19日，Zoom在納斯達克上市，IPO定價區間為32美元至35美元。交易第一天股價飆升80%，市值近160億美元。袁征在一夕之間就成為億萬富翁。

不論在家工作還是大學授課，不少人也選擇了Zoom，令用戶數在疫情期間暴增。（美聯社）

Zoom未來挑戰 難切入B端市場

新浪財經報道，Zoom去年第4季財報，營收1.88億美元，年增長78%。增速遠大於視頻會議軟體行業的平均增速10%（疫情爆發前）。在疫情推波下，今年3月，袁征淨資產大增20億美元，增幅在彭博億萬富翁指數中排行第四，在全球500大富豪行列中排第274位。

市場認為，Zoom未來挑戰是全球視頻會議市場超過百億美元，Zoom的收入規模比率非常小，而且巨頭如寶利通、CISCO技術也相對成熟，使得Zoom在B端（企業用戶）市場爭搶存量頗難。

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