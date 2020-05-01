【新冠肺炎】賭城拉斯維加斯失色　淪美國經濟危機「原爆點」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情引爆全球經濟危機。確診個案居全球首位的美國上周首次申領失業救濟金人數突破380萬。位於內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）向來依賴旅遊業，但疫情導致賭場關閉，侍應、調酒師、酒店清潔工等通通加入失業大軍，昔日五光十色的賭城淪落成為經濟危機的「原爆點」。

每6名工人有1人失業

美國最近六周有約3,030萬人申領失業救濟金，佔全國人口近一成，也比起紐約市和芝加哥加起來的人口還要多。經濟學者估計，美國4月失業率或高達20%，創經濟大蕭條期間25%失業率以來最高紀錄。

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自疫情爆發以來，內華達州有約35萬人申領失業救濟金，創州內紀錄。平常夜夜笙歌的拉斯維加斯更堪稱是美國經濟危機的「原爆點」。休閒和酒店業佔當地經濟三分一，比重為全國的都市區之中最高，而且大部份工種不能在家工作。經濟研究公司Applied Analysis估計，賭城現時失業率達25%，接近經濟大衰退期間的兩倍。

賭場關閉導致部份員工被解僱或被迫放假，很多人向食物銀行求助。Three Square食物銀行政總裁伯頓（Brian Burton）指，拉斯維加斯面對饑餓問題的人部份是來自中產，逾半人排隊領取食物的人從未試過如此求助，「他們是從事中產工作的普通人，他們的生活於一夜間顛倒過來。」

負責管理拉斯維加斯大道的克拉克縣委員會主席柯克帕特里克（Marilyn Kirkpatrick）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，情況比起金融危機更差，「那時候酒店至少有一定的住客。」她認為，現時關鍵在於賭場如何重開，「我寧願慢慢而且有序開放。我不認為任何人想第二次關閉。」

內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）4月29日宣布延長居家令至5月15日，但容許高爾夫球場和網球場等開放。博彩業也開始擬定重開計劃，例如顧客或者要接受體溫檢查、老虎機可能只有一半或三分一運作、賭桌或隔張恢復營運等。不過如何處理消毒籌碼等細節也未有定案。