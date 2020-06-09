【美股】三大指數升逾1%　納指首破9900點創新高

美國上周五公布的非農就業報告遠較市場預期理想，顯示重啟經濟措施正在幫助恢復就業，令市場憧憬當地經濟會加快復甦，美股周一以接近全日高位收市，納斯達克指數更創下今年2月以來收巿新高，首次突破9900點。

道瓊斯工業平均指數收報27572.44點，急升461.46點或1.70%；納斯達克指數升110.66點或1.13%，收報9924.74點；標準普爾500指數升38.46點或1.20%，收報3232.39點。能源股全線上升，金融股、工業股及科技股也普遍獲買盤吸納；波音股價收報230.5美元，大升12.20%，是當日表現最強勁的道指成分股；科技股方面，IBM報135.75美元，抽高2.79%，微軟報188.36美元，升0.62%，蘋果報333.58美元，升0.63%，英特爾報63.67美元，跌1.04%，是跌幅最大的道指成分股。

高盛經濟學家表示，令人鼓舞的是，在5月份，四分之三因新冠肺炎疫情失業者只是臨時被裁，這預示著未來的勞動力市場將強勁復甦，預計6月份的失業率將進一步下降。

然而，另有分析認為，就業報告中顯示的勞動力市場出乎意料地強勁反彈，可能會窒礙國會議員進一步推行刺激經濟措施，而國會5月份通過的「薪資保護計劃」發放的數千億美元可能導致回歸就業的工人人數被高估，一旦有關計劃的資金耗盡，恐會出現另一波裁員潮。