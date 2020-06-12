【美股】姆努欽：即使疫情捲土重來　美國也不應再關停經濟

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）引發的肺炎確診病例突破200萬，隨着各州經濟重啟，投資者對爆發第二波疫情的疑慮增加，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指經濟復原的前路漫長艱辛，疫情可能對經濟造成長期損害，加深了巿場不安情緒，美股6月11日裂口低開後持續下滑，收巿重挫逾1800點，跌幅達6.9%；財長姆努欽（Steven Mnuchin）表明，一旦疫情再次爆發，國也不應再度令經濟停擺，否則帶來的打擊將更大，不僅損害經濟，還會引起醫療等問題。

姆努欽在CNBC的訪問中表示，美國不能再次關停經濟活動，相信總統特朗普敦促各州放鬆社交疏離規定是正確的決定，事關這些規定令美國經濟遭到沉重打擊。他說，如果疫情二度爆發，也沒有必要再次實施限制性措施，因為檢測和接觸追踪的效果正在改善，而對於如何控制疫情也有了更多的了解。

姆努欽指出，現時首要任務是令所有人能重回工作崗位，正準備向國會申請更多撥款以刺激經濟，但並不急於推出下一輪援助計劃，好讓資金用得其所。

另外，姆努欽透露，正在考慮放寬一個170億美元疫情刺激項目的規定，這份尚未動用的計劃旨在支持涉及國家安全的公司。姆努欽說，與國會議員設計了對波音和通用電氣的貸款項目，但結果兩家公司都不需要聯邦政府援助，他可能會擴大國家安全重要公司的定義，同時考慮利用小企業貸款計劃的資金，幫助在全國性抗議活動中受到搶劫和騷亂波及的企業。