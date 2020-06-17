【美股】道指收市升逾500點　零售表現勝預期成升市動力

美股連升三個交易日，投資者看好美國經濟前景，加上總統特朗普（Donald Trump）計劃推出大規模基建方案，雖然聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）認為美國經濟仍然面臨長期傷害，但無阻三大指數6月16日收市全線上升。

道指收市報26289.98點，升526.82點，升幅2.04%；納指曾貼近1萬點關口，收市升169.84點或1.75%，報9895.87點；標普500指數報3124.74點，升58.15點，升幅1.90%。

美國商務部16日公布5月份零售銷售月率為17.70%，創下史上最大單月升幅，亦遠勝外界預期的8.4%。CNBC頻道指，5月是美國在疫情後重啟經濟的首個月份，消費者從多月的封城措施「解放」，開始再次消費，甚至是「報復式消費」，刺激銷售表現。

另外，特朗普計劃推出1萬億美元推動基建方案推動經濟復蘇，包括改善道路和橋樑等傳統基建，以及5G設備和農村建立寬頻網絡等。消息刺激美股表現向好。

不過鮑威爾對當地經濟前景持審慎態度，他16日在參議院銀行委員會就貨幣政策作供時指，在疫情完全受到控制前，美國的經濟不太可能全面復蘇，並警告一旦無法扭轉經濟衰退情況，美國的貧富不公問題會更嚴重。