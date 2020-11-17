【美股】疫苗好消息帶動　道指創新高逼近3萬點

治療新冠病毒疫苗研發續有新進展，提振了投資者信心，加上企業併購利好大市，美股三大指數周一全線造好，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數均創收巿新高。

道指收巿升470.63點或1.6%，報29950.44點；標指升41.76點或1.16%，報3626.91點；納斯達克指數收報11924.13點，升94.84點或0.8%。

美國麻省生物科技公司莫德納（Moderna）的報告指出，其正在第三期臨床測試的新型冠狀病毒疫苗，與另一藥廠輝瑞（Pfizer）研發的同屬mRNA疫苗，但有效性較輝瑞的九成更高，達到94.5%，且保質期更長，不用現場稀釋或特殊處理，儲存在一般雪櫃2°C至8°C的情況下，效力可維持達30日。莫德納每股收報97.95美元，升9.58%，惟輝瑞則跌逾3%。

受莫德納樂觀的疫苗臨床試驗數據推動，航空、郵輪、旅店、餐飲等可能從經濟重啟中受益的板塊普遍造好，波音急升8.1%，是表現最強道指成份股，而雪佛龍都亦抽高7.1%；然而視像會議軟件公司Zoom等受益於疫情的科技股與居家概念股走低，Zoom每股收報399.15美元，跌1.1%。

TS Lombard分析師Steven Blitz與Andrea Cicione表示，如果沒有疫苗效應，目前企業對明年的每股收益預期可以說還算樂觀，但有了疫苗，「他們真有可能超出預期」。