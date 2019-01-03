NASA「新視野號」傳回「天涯海角」近照　小行星外型似足雪人

美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）周二（1日）成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣，並與名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星「相遇」。科學家周三（2日）公布太空船傳回地球的最新清晰影像，顯示小行星外型尤如大型雪人。

「新視野號」太空任務首席科學家斯特恩（Alan Stern）在周三的記者會上公布「天涯海角」近距離影像，顯示該小行星似乎由兩個球體組成，一大一小，外型好像雪人。

科學團隊周二（1月1日）已率先公布部分遠距離的模糊照片，隱約見到該行星貌似一個保齡球樽或者是未剝殼的花生。斯特恩表示當見到新相片之後，他改變了主意，「保齡球樽已經消失了。如果真的像些什麼，這是一個雪人。」更高清的彩色照片最快在1月底或2月才傳回地球。

「天涯海角」形狀奇怪，科學家初步認為是在太陽系早期形成時，由於冰和塵粒旋轉，導致兩塊大岩石碰撞並粘在一起，且在引力作用下令兩個球體保持接觸。

「新視野號」在2006年升空，至今已經飛抵距離地球64億公里的「柯伊伯帶」（Kuiper Belt）。而「天涯海角」自太陽系在45億年前誕生時，已經維持極寒狀態，因此科學家希望可以透過對它的研究，了解行星的起源。

（衛報）