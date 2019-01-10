【Amazon老闆離婚】麥肯齊因笑聲與貝佐斯結緣　離婚可取5000億？

全球首富、亞馬遜公司（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）周三（9日）宣布結束與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）25年的婚姻。 貝佐斯與麥肯齊一起走過四分之一個世紀，兩人因一場求職面試而見面，因貝佐斯的笑聲而結緣。貝佐斯曾形容老婆足智多謀、聰明，但可惜兩人未能走到最後。外界估計麥肯齊在離婚後，將有可能獲得約值660億美元（約5148億港元）財產，成為全球女首富。

美國財經新聞台（CNBC）指出，這場離婚可能是史上涉及財產金額最龐大的一宗離婚。彭博社最新估計，貝佐斯的資產淨值約為1379億美元（約1.07萬億港元）。據Weath-X財富評估公司（WealthX）數據，他在美國梅迪納（Medina）和比華利山（Beverly Hill）等地都擁有豪宅，每棟平均約值2500萬美元。更重要的是，他還擁有全球市值第二大的亞馬遜公司約8000萬股。

麥肯齊離婚後或變女首富

按照華盛頓州法律，假若夫妻兩人沒有額外協議，兩人將共同平分財產。麥肯齊將可能獲得約值660億美元（約5148億港元）的財產，包括亞馬遜股票及其他一些資產，足以令她馬上成為全球女首富，貝佐斯更可能需要出售或抵押股票來付錢。惟外界認為女方不會這樣要求，但目前未清楚他們是否已簽署婚前協議。

天價資產令人羨慕？但金錢並非兩人走在一起的原因。他們的婚姻比亞馬遜公司更早開始，是一道笑聲令他們結為夫妻，之後並育有4名子女。

貝佐斯離婚：麥肯齊透露，貝佐斯的招牌笑聲吸引她的注意，這或成為他們結婚的伏筆之一。（Getty Images）

因求職面試相識 交往半年結婚

麥肯齊1992年自普林斯頓大學英文系畢業，之後搬到紐約找工作，當時在對沖基金公司D. E. Shaw工作的貝佐斯碰巧為求職的麥肯齊面試。結果他們在同一公司上班，而且還成為隔壁的同事。

貝佐斯以其響亮和突出的笑聲「聞名」。麥肯齊接受Vogue雜誌訪問時曾表示，「我的辦公室就在他的旁邊，全日都聽着那極好的大笑，你教我怎不愛上這笑聲？」

麥肯齊首先邀請貝佐斯吃午飯，拍拖3個月後訂婚，再3個月便結婚。當時是1993年，男方29歲而女方只有23歲。

貝佐斯離婚：貝佐斯與麥肯齊在紐約一間公司內相識，拍拖僅半年便結婚。（Getty Images）

婚後不久，貝佐斯向妻子提出有意辦網上書店公司。結果他們一起辭職，在1994年搬到西雅圖。男方在當年夏天開展業務，女方則擔任公司的會計。

貝佐斯形容，妻子是個足智多謀、聰明、有頭腦和惹火的女子，又笑稱自己在認識她之前已看過其履歷表，知道她的公開試成績。

他們1999年在西雅圖租了一間房子，之後一年誕下首名孩子。報道指，直至2013年，麥肯齊仍會駕車接載4名子女上學，並送貝佐斯上班，他們也經常一起吃早餐。

貝佐斯離婚：有報道指，貝佐斯夫婦早上會與孩子一起吃早餐，而貝佐斯本人也不會安排晨早舉行的會議。（Getty Images）

在貝佐斯拓展其事業王國之際，麥肯齊重拾書寫的興趣。她為諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison）擔任助手，自己也在2005年出版第一本小說《The Testing of Luther Albright》，並贏得次年的美國圖書獎（American Book Award）。

麥肯齊向Vogue表示，自己與丈夫性格不同但卻能互補不足。她稱貝佐斯喜愛社交和結交朋友，但她卻覺得雞尾酒派對使人傷腦筋。

2013年，麥肯齊搬到貝佐斯在華盛頓住所附近的一間寓所，希望專心寫作。她2014年還創辦了反欺凌組織Bystander Revolution。至於他們夫婦在2018年保證，會捐出20億美元成立慈善基金幫助無家者等等。

↓貝佐斯與麥肯齊的離婚聲明↓

pic.twitter.com/Gb10BDb0x0 — Jeff Bezos (@JeffBezos) 2019年1月9日

他們1月9日在Twitter上發布聯合聲明，表示他們經過長時間對愛的探索，也試過分居，但最終決定離婚。聲明指，他們非常慶幸能找到對方，感激度過婚後的每一年。

他們又表示，作為父母、朋友和合作夥伴等等，看見了美好的未來，並指雖然名份或許不同，但他們仍然是一個家庭和互相珍愛的朋友。

不過，美國媒體則傳出貝佐斯與另一名已婚女主播、49歲的桑切斯（Lauren Sanchez）有秘密關係，猜測他可能擔心出軌消息曝光而決定離婚。

（CNBC／商業內幕）