氣候暖化令地球環境變得惡劣，有哲學家倡議人類應保持細小的家庭規模。在美國維珍尼亞州詹姆斯麥迪遜大學（James Madison University）一個課室裏，生物倫理學家Travis Rieder站在數十名學生前，嘗試說服他們不要生育，或者不要生太多孩子。這個說法令人嘩然，並引起不少討論和爭議。

Rieder 正在講授關於「細小家庭倫理」（small family ethic）的課，就着氣候變化的威脅，挑戰學生一些固有思維，諸如視有子女是好事、為家族添丁是責任等。有人認為，Rieder 勸人少生孩子的想法太激進，Rieder卻表示其建議是基於道德上的考慮：「美國和其他富裕國家人均製造最多碳排放，而氣候變化所帶來的惡果卻很大機會要由全球最貧窮的國家承受，這似乎不太公平。而且，我們的後代將要活在由我們造成的氣候災難中，我們對此負有道德責任。」

雖然在堂上言之鑿鑿，但Rieder自己對於生育與否卻陷入兩難。他的太太Sadiye想要一個大家庭：「一直以來，我都渴望生小孩，經歷懷孕等一切，對我來說很重要。」

Travis Rieder 認為氣候問題迫切，需要社會反思生育問題。(Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics) Sadiye成長於塞浦路斯北部，和親戚們一同生活，很享受隨時都有人在身邊的感覺。Rieder理解生育下一代是人類本能的一部分，夫妻二人經過多番討論後終於達到共識，現時育有一名五歲女兒，太太認同生第二胎的道德門檻更高，同意只生一個，其餘的子女將只會收養回來。 回到課室，Rieder把氣候變化的惡化趨勢逐一向學生說明。如科學家警告，災難的臨界點可能會在未來數十年出現。在本世紀中或之前，全球的平均氣溫將上升攝氏兩度，故社會需要大幅削減碳排放。況且，全球人口預期在未來數十年會持續膨漲，意味碳排放的情況只會更惡化。氣象學家預計，若仍然沒有進一步的行動，在本世紀末，地球氣溫將有機會上升攝氏四度。

學者倡女性平均生0.5 名孩子

世界銀行報告亦指，若氣溫上升攝氏四度，將會引發史無前例的熱浪和嚴重乾旱，對生態系統和人類構成嚴重影響，中東、北非及地中海地區的熱浪會帶來致命威脅，眾多沿岸城市亦會被水淹沒。

Rieder在課堂上說，若全球生育率下降至平均每位女性只生0.5名孩子的水平，「或許能拯救我們」。他引用2010年一項觀察人口改變對全球碳排放影響的研究，指抑制人口增長有助減少碳排放，削減的量相當於本世紀中所需減少的20至25%，有助避免災難臨界點出現。

如今不少父母在生育時會考慮氣候問題。(Getty Images)

有學生問Rider 是否有更簡單的方法代替，例如透過不進食肉類減少碳排放，又或採取各種保育措施，如駕駛混合動力車、減少駕駛、循環再用、使用節能電器和燈泡等。但Rieder以俄勒岡州立大學的研究反駁，該研究以一個擁八十年壽命的美國人計算，發現即使採取了所有保育節能的措施，只能減少488公噸的二氧化碳排放量，遠遠及不上少生一個孩子所減少的9,441公噸。

「不鼓勵生育」離地 政策難落實

Rieder提倡以懲罰性徵稅或獎勵等方法削減國民生育意欲。他明白建議聽起來有點瘋狂，但強調：「以一種冷酷的方式看待，孩子們是一種外部性，身為家長或家庭成員的我們得到好處，卻要世界和社區付出代價。」當然，每個國家的人口結構、社會經濟狀況都不盡相同，難以只憑氣候及環境這單一因素來制訂人口政策。此外，不少國家擔心生育率不斷下降造成人口老化，也減少生產和勞動力，從而危及經濟，窒礙國家發展。故Rieder的建議在國家政策而言或許太過「離地」。

美國喬治城大學甘迺迪倫理研究所教授Rebecca Kukla 擔心，若大眾普遍認同應該減少生育，恐怕會對擁有較多小孩的家庭存在偏見，令他們不被社會接受。她雖然對Rieder提倡「漸進生育罰款」的提議表示欣賞，卻擔心最終只會造成不公平：「這個提議的真正意思是，讓有錢人比其他人較容易生小孩。」

相比減少駕駛車輛等眾多節能措施，減少生育在降低碳排放方面更加顯著。(Getty Images)

從美國關於氣候問題與生育的分享會可以看到，氣候變化在我們是否生育的問題上變得愈發重要，反映不少人對未來地球的環境持悲觀態度。畢竟，生育與否牽涉每個人和每個家庭的具體情況，更何況地球的資源應該是由整體人類來承擔，不應由少數人犧牲個人幸福來成全。

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上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月14日）《「生育恐懼」在美國蔓延》。

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