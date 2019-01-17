氣候變化每年或致25萬人死　新研究指數字僅為保守估算

2014年，世界衛生組織（World Health Organization）估計，氣候變化會帶來不同疾病，導致每年全球有25萬人因而死亡。 《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）刊出的一份最新報告則指，氣候變遷可能「阻止和逆轉」上個世紀在人體健康方面取得的進展，並指世衛5年前的數字僅為「保守估算」。

英國流行病學家、倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）前總監海恩斯爵士（Sir Andrew Haines）為研究的共同作者。他認為，相較氣候變化，人類健康非常脆弱，形容25萬人死亡只是保守估計。他續稱：「我們認為影響很難量化，因為還有人口遷移和一系列額外因素，包括糧食產量和農作物產量等等，氣溫上升也會限制熱帶地區農夫的勞動生產率。」

根據報告所指，單是因為氣候變化導致的糧食短缺問題，全球成人死亡人數到2050年便會增加52.9萬人。到2030年，氣候變化會迫使1億人身處赤貧狀態，貧窮亦會引來更多健康問題。

海恩斯提到，氣候變化是人類面臨最重要的環境威脅，但不是威脅人類健康唯一的環境問題。淡水資源枯竭、前所未有的生物多樣性損失、海洋酸化、過度撈魚、污染、森林砍伐以及外來物種入侵都與氣候變化有關，但這些問題本身亦是環境問題，也威脅到公共衛生。

（美國有線新聞網絡）