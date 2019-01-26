【澳洲熱浪】減排立法無期總理頻換人　有一種「死因」叫氣候政策

近年全球極端天氣事件頻頻出現，澳洲亦不例外。繼2018年經歷嚴重乾旱之後，當地1月熱浪席捲全國，多地炙熱的高溫達到攝氏47度。 澳洲儘管是氣候變化之下「苦主」之一，政府卻被指多年來無甚作為，以及不願立法減少碳排放。前總理特因布爾（Malcolm Turnbull）2018年被逼宮，他拉下馬的「死因」更是其主張推行的氣候政策。

澳洲政府輪替頻繁，自2007年開始，澳洲換了6次總理，惟氣候變化政策在每一屆政府都無法通過。2007年時任總理陸克文（Kevin Rudd）當時形容氣候問題是「這一代最重大的道德挑戰。」然而，後來上台的特思布爾卻兩度因為氣候政策而被踢走。

特恩布爾於2009年時出任在野自由黨領袖，他跟政府達成協議為減排立法，但遭多名黨友倒戈反對，最後由據稱曾經聲言「氣候變化是垃圾」的黨友阿博特（Tony Abbott）搶走黨鞭之位。2018年，特恩布爾再因同一理由，再次被逼宮黯然下台，失去總理之位。澳洲至少有3任總理的下台原因，都少不了「氣候變化」的份。

澳洲減排立法無期：前總理特恩布爾2018年8月遭黨友逼宮黯然下台，「死因」被指是其氣候政策主張。（Getty Images）

全球最大煤炭出口國

澳洲新聞網（news.com.au形容），減排政策明顯成為歷任總理被「柴台」的最大原因，誰人一碰它，必致「殺身之禍」。箇中原因跟國內傳統化石燃料業坐大有莫大關係。

根據國際能源署（International Energy Agency），澳洲是世界上最大的煤炭出口國，也是液化天然氣（LNG）的主要出口國。 2015年，澳洲約40%的出口收入與能源有關。

澳洲煤炭業影響力尤其巨大。當地2017年煤炭出口金額為565億澳元（約3182.8億港元），業界僱用34700人。除了出口業強勁，國內電力供應自然也少不了依賴煤炭。2018年數字顯示，當地63%電力依賴燃媒，再生能源發電只佔16%。

澳洲減排立法無期：新總理莫理森立場傾向支持國內煤炭業，被批評漠視氣候問題。（Getty Images）

帶煤炭入議會的新總理

新上場的總理莫理森（Scott Morrison）立場偏向保護傳統能源。2017年，當時仍是財長的莫理森帶同一塊煤炭進入議會，藉此批評在野工黨的「煤炭恐懼症」。

他上任總理之後，亦委任多名前業界高層出任高官。其中新任能源部長泰勒（Angus Taylor）更公開反對再生能源，尤其反對風力發電。莫理森形容對方是個能夠帶來「廉價能源的部長」。當局2018年8月更宣布取消能源政策中減少碳排放的規定，違背《巴黎氣候協定》，受到非議。

政客對氣候問題「闊佬懶理」，民間大表不滿。澳洲全國1.5萬名學生2018年11月罷課，上街要求政府正視氣候變化問題。然而聲言「廉價電費十分重要」的莫理森不表讚賞，更勸學生「多讀書，少搞事」，惹來更多學生反感。

澳洲是全球其中一個人均碳排放量最高的國家，外界擔心在莫理森領導下，澳洲距離減排目標只會愈走愈遠。

（綜合報道）