印度反生育主義27歲青年聲言狀告父母　「未問過就生下我」

不少人當遇到挫折，或許會怪責父母為何要生下自己。印度一名27歲的反生育主義者（Anti-natalist）塞繆爾（Raphael Samuel）更聲言要因此起訴自己的父母，不滿他們未取得自己同意而生下他。 他強調自己跟父母關係很好，但這樣不足以彌補生下他造成的「不公」。

英國《太陽報》周一（4日）報道，塞繆爾是孟買居民，他認為父母生兒育女只是為了自己的快樂，而沒得選擇的子女則要被逼渡過生活的考驗和磨難。他批評這是錯誤的，形容生育跟「綁架及奴役」子女無異。

塞繆爾接受當地傳媒訪問時強調自己很愛父母，還說自己的生活過得很棒，但無阻他的反生育主義念頭。「我不明白為什麼我應該要讓一個人經歷學校和尋找職業的繁瑣工作，尤其是當他們根本沒有要求存在於世。」

塞繆爾開設的Facebook專頁吸引數百人追隨，部分人認為生兒女會蠶食地球稀有資源以及破壞環境。有帖文宣稱「如果父母真正知道什麼對子女是最好的，那麼為什麼還要生下他們？」

印度反生育主義青年聲言要狀告父母，不滿他們未取得自己同意而生下他。他形容生育跟「綁架及奴役」子女無異。（Facebook ／Nihilanand）

（太陽報）