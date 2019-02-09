日本藏壽司爆醜聞　廚房員工掉魚肉入垃圾桶又執返

成為不少港人遊日快「醫肚」之選的平價迴轉壽司連鎖店藏壽司（くら寿司，Kura Sushi）爆出醜早。一名廚房員工將魚肉掉入垃圾桶後又拿回來放在砧板上的影片曝光。這個過程疑似被另一個員工錄下並上載到Twitter，事件引起軒然大波。

導致公司需公開道歉的影片，內容是一名廚師邊切魚邊說「我要扔掉它」 ，然後將魚扔進他身後的垃圾桶內，但他好像突然意識到什麼似的，又把它拿出來後放在砧板上。影片還錄到在場人士發笑的聲音。有看過影片的網民說，這看上去就像是惡作劇行為，廚師是故意這麼做的。

影片火速在Twitter廣傳後，店方發聲明證實事情屬實：「通過發布到互聯網上的影片，我們了解到大阪府森口市分店的兼職員工從事不當行為。我們對給客戶帶來的厭惡和不安表示深深抱歉。」文中指出其他連鎖店也發生類似問題，但沒有提及是哪一間。

藏壽司公關經理接受SoraNews24訪問時說：「在向員工詢問有關事件的詳情後，我們已經確認有魚肉已被處理掉，並沒有給顧客食用。我們非常重視這種情況，人事部正在全力培訓和教育員工，今後不再出現這種不恰當的行為。」

日本壽司店Kura員工涉惡作劇：包括《日本時報》在內的媒體報道壽司店員工涉將魚肉拋入垃圾桶，之後又將它撿回。圖為涉事分店外觀。（FNN影片截圖）

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（綜合報道）