韓國封鎖「有害網站」　多個成人網遭殃　網民不滿

韓國周二（12日）突然採取措施，屏蔽一共895個「有害及違法網站」，令民眾在韓國無法訪問這些網頁。因為這些遭屏蔽的網站包括常見的成人網頁，引起大量網民不滿，有反對聲音稱政府此舉有如中國的網絡封鎖一樣。

造訪拼屏蔽的網站就會出現這個警告頁，告訴你無法造訪。（網絡圖片）

韓國放送通訊委員會周二宣布，即日屏蔽全球895個「有害及違法網站」。主要包括非法賭博、兒童色情、盜版下載等網頁。委員會稱因這些網頁主要設置在外國，依賴當地政府打擊阻力有限，因此決定由政府加以過濾。

由於近年在韓國，偷拍、性勒索等成為社會問題，政府曾表示會打擊偷拍，但仍無阻大量非法偷拍影片在網上流傳。相信此次大規模屏蔽另一個目的是針對這些流傳影片的網頁。

現時若訪問那些網頁會跳出警告網頁，告訴瀏覽者網站已遭屏蔽，無法訪問，需使用特殊方法如使用VPN訪問。

日本遊戲網遭封鎖

韓國過去曾多次屏蔽特定網站，如宣傳朝鮮等的網頁已在朴槿惠政府時期或更早遭屏蔽無法造訪，部分色情網頁在韓國同樣無法訪問。但這次新一輪屏蔽似乎更廣泛，迴響更大。

其中網上反應指如日本的DMM同樣遭殃，DMM雖為知名成人網頁，但實際業務廣泛，除成人內容還包括了提供一般動漫遊戲、電訊服務等資訊內容（DMM.com為一般大眾服務，DMM.co.jp才是成人網站），結果有網民發現連一般遊戲也遭屏蔽。其他能平常使用手機造訪的網頁亦遭鎖封。

網上也有不滿政府在無警告及社會討論下直接屏蔽網頁，有反對聲指屏蔽有如中國的網絡審查，形容如「中國的長城封鎖」，不滿政府干涉一般私生活。

（綜合報道）