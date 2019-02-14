中國國家級植樹是成是敗？　NASA研究證實：確實讓地球綠化了一點

中國和印度是世界人口最高的國家，也是二氧化炭量和污染物排放量較高的國家之一。不過美國太空總署（NASA）周二（12日）公布的一份研究發現，中印也是綠化最積極的國家。中印自踏入21世紀近20年以來，為綠化地球帶來重要貢獻。

全球正加速綠化，速度之快可以確定是人為的。而中印的綠化面積比例佔了全球的三分之一。（自然期刊）

美國太空總署（NASA）最近發表一份研究報告，刊登在期刊《自然》，指出自2000至2017年，地球較2000年前稍為「綠了」5%，相當於一個亞馬遜森林的範圍。而意外的是為全球綠化作出最大貢獻的，是人口最密集的地區，即是中國和印度。

中國增加了42%的樹林

根據報告，中印兩國佔了這亞馬遜森林的三分之一，其中中國增加的植被中有42%是樹林、32%是農作物；印度則有4.4%是樹林、82%是農作物。中國樹林大量增加，有賴政府國家級的大規模植樹計劃。

波士頓大學地球與自然環境部在聲明中表示，「雖然中印只佔全體地球陸地的9%，但卻貢獻了全球三分之一的綠化植被，特別在考慮兩國人口過盛，過度開發土地之下，這是一個令人驚訝的發現。」

大量種樹仍不夠

不過報告強調，即使全球綠化，也無阻地球二氧化碳增加、持續變暖的現象。人類活動產生大量二氧化碳，植物雖可吸收一部分，但始終能力有限。

唯一可幸的，是科學家從研究中可以肯定人類的作為。NASA埃姆斯研究中心（NASA's Ames Research Center）研究員內曼尼（Rama Nemani）表示：「當地球開始變得愈來愈綠，我們最初認為是因氣候變暖，植物生長更茂盛所致，所以我們預期北方森林會變得更茂盛。」

結果是中印的綠化速度明顯更高，所以「從觀察可以發現，人類的參與是可以積極讓地球變得更綠。」也就是說，人類減慢或扭轉氣候暖化的局面似乎是可行的。

（美國有線新聞網絡）