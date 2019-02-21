【秘魯挾持】歹徒闖酒店釀2死　41港人入住　2人遭搶銀包護照

秘魯東部位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二（2月19日）遭一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪搶劫，多名旅客被綁架，包括中國和美國人。當時酒店有來自香港的旅行團入住。 案中2人死亡，其中一名死者身份已經證實，為當地導遊Elias León。

香港旅議會總幹事陳張樂怡表示，本港有兩個旅行團，一共41名港人當時正於秘魯肇事酒店當中。其中有尊賞假期34天南美遊的20名旅客及領隊，以及捷旅假期27天南美遊的19名遊客及領隊，所有人士均為人身安全。

惟當中捷旅假期的一名旅客於事件中被搶去護照，另一名團友則被搶佢銀包，駐秘魯的中國總領事館現正為搶去護照的旅客提供協助，望能盡快繼續餘下旅程，由於當地的通訊系統較為不便，議會現正跟旅行社方面保持聯絡，必要時提供協助。

據知，秘魯行程為捷旅假期南美團的首站，當時為行程第七日，團友現時正繼續餘下行程，前往玻利維亞、巴西及阿根廷。

秘魯豪華酒店遇劫港人旅行團遭挾持：圖為遇事酒店Inkaterra Reserva Amazonica，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

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秘魯位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica在2月19日晚遭約十名歹徒持槍搶劫。中國駐秘魯大使館知悉事件後，第一時間啟動應急機制，立即聯繫秘魯警方、事發酒店以及當地旅行社等了解情況。

館方指出，經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名中國籍遊客。劫匪殺害一秘魯籍導遊並搶奪財物後逃走。截至目前為止，沒有中國籍公民受傷或死亡，僅一名遊客護照被搶。秘魯正調動大量警力追捕疑犯。

中國駐秘魯使館將繼續跟蹤事件發展，同時提醒身在當地的中國公民提高警惕，如遇緊急情況請及時報警並聯絡中國駐秘魯使館外交部全球領事保護與服務應急中心。

遇襲酒店的總務部亦發布聲明，指襲擊是個別事件。店方正在加強保安，保障住客安全。

聲明指出，事發在周二晚上8時30分，武裝歹徒開始向酒店的商店施襲。不法份子一進酒店，監察系統以及內部職員已發現他們。客人被轉移到一個安全地點，避免他們遇上劫匪。

酒店在聲明中證實，當地導遊Elias León在襲擊中不幸身亡。

秘魯挾持案：有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見歹徒在酒店內搜索，有疑似員工（右下角穿白衣者）遭挾持。（片段截圖）

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（綜合報道）