Momo真的恐怖？　抑或一場虛驚

一個恐怖虛擬角色「Momo」惹起全球熱議，它被指在網上教唆兒童自殘，甚至有人刻意把Momo植入某些兒童愛看的網絡影片，以此嚇唬小朋友，一時間引來家長及學校擔憂。但愈來愈多組織及專家也質疑，有關Momo的傳聞有甚多「水分」，只是另一波的誇張網絡故事，造成民眾恐慌。

Momo早在2018年中引來注意，當時它被指在網絡鼓吹自殘，稱為「Momo挑戰」（Momo Challenge），並傳出它與全球多宗兒童自殘案有關。至近來再有媒體報道，Momo更「入侵」到一些以兒童為目標對象的網絡影片中，在影片中段突然出現Momo的照片，還附有一些恐嚇字句。

有關Momo的傳聞愈來愈多，但外界也質疑當中有「水分」，Momo的「破壞力」並不如公眾想像般大。

恐怖Momo：YouTube發言人表示，暫時沒有收到任何證據顯示YouTube影片內有「Momo挑戰」的內容。（視覺中國）

YouTube發言人表示，與媒體的報道相反，該公司暫時沒有收到任何證據，顯示YouTube影片內有「Momo挑戰」的內容，發言人又指，一旦發現任何違反該公司指引的影片，便會立即移除。

英國撒瑪利亞防止自殺會和防止兒童受虐協會（NSPCC）均認為，很多傳聞都不真實，目前根本沒有證據顯示Momo造成實際的傷害案件，但這些傳聞得到公眾注意後，反而引起恐慌，讓心靈脆弱的人聯想到自殘，製造風險。

以下為一些組織提醒家長小心Momo的貼文：

Today we've heard from hundreds of concerned schools and parents about the horrifying #Momo challenge which has reportedly been appearing in children's YouTube videos, causing panic and upset amongst young people. We hope you find our guide useful... https://t.co/Nuu4cUpBZD pic.twitter.com/t16m8GQ6Vt — National Online Safety (@natonlinesafety) February 26, 2019

Momo角色原型無教唆自殘之意

Momo本來並無教唆自殘之意，這個角色的原型出自一座由日本公司Link Factory製作的雕像，名為「姑獲鳥」，2016年曾在東京銀座香草畫廊的一個關於幽靈妖怪的展覽中展出。有民眾拍下照片再上傳到社交網站，經歷其他人轉發、加工等之後，有關Momo的網絡傳說也開始流傳。

美國《大西洋雜誌》（The Atlantic）分析，Momo的傳聞就像過去在俄羅斯傳出的「藍鯨遊戲」一樣，都有遭到誇大。「藍鯨遊戲」同樣被指鼓吹自殘，曾與150名俄羅斯年輕人的死亡有關，但這些消息都未經證實。其他例子還有2019年1月美國才傳出的「吃洗衣膠囊挑戰」（Tide Pod Challenge）等。

分析認為，無論是Momo挑戰或是藍鯨遊戲，它們背後都有同一方程式，先有地方媒體報道，然後引發大批家長在網絡表達憂心，讓傳聞愈滾愈大。

美國民俗學學者拉德福（Benjamin Radford）指，這些事件都是部分源於道德恐慌（moral panic），然後家長關心孩子、擔心不知道他們在做什麼的恐懼，再使事件升級。

恐怖Momo：「Momo挑戰」被指經社交網站、影片或Whatsapp等傳播。（Getty Images）

（綜合報道）