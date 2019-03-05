英研究：海洋熱浪近年更熱更久更頻繁　如山火般摧毀大面積生態

人類排放溫室氣體造成全球暖化，帶來極端高溫。除了陸上有熱浪外，某些地區的海水也會變暖，稱之為海洋熱浪（marine heat wave）。 英國科學家發現，海洋熱浪近年變得更熱、更頻繁，而且每次持續更久，威脅海洋生態。

溫室氣體將熱氣困在大氣層裏，導致全球暖化，目前海洋吸收逾90%熱氣，導致海水變暖。海洋熱浪指的是某區域的海水突然變得異常溫暖，並持續5天或以上。

英國海洋生物學會（Marine Biological Association）的科學家分析了過去逾90年來全球各地海洋熱浪的數據，研究報告周一（4日）在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊發表。

報告指出，對比1925至1954年間，1986至2016年期出現海洋熱浪的日數大增逾50%。

領導研究的斯梅爾（Dan Smale）表示，「陸上的熱浪會導致山火，摧毀大片森林，同樣情況也在水底發生。」

珊瑚礁、海草床和海藻林會調節海水溫度，亦為各種海洋生物提供食物和藏身之處，是維持生物多樣性的關鍵。這些生態系統近年因海洋熱浪侵襲而大量滅亡，斯梅爾說：「沿岸連綿數百公里的海藻和海草就在你面前死去，在數周或數月內全部消失。」

（衛報／紐約時報）