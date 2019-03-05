愛滋病治癒新希望　幹細胞療法再建功　病人18個月無復發

英國倫敦一名男子在接受幹細胞移植後入體內後，似乎已沒愛滋病病毒，這可能是繼2007年的「柏林病人」後，全球第二宗治癒愛滋病的例子。 第一個案例的主角是2007年在旅居德國的美國人蒂姆・布朗（Timothy Ray Brown）。他如今活了12年，仍沒被測試出體內有病毒。到目前為止，他是唯一一個被認為已經痊癒的愛滋病患者。

是次研究已於周一（4日）在英國科學期刊《自然》（Nature）的網站上公布，並將在西雅圖的一次愛滋病會議上發表。

西雅圖弗雷德癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的傑羅密博士（Keith Jerome）說，最新病例「顯示布朗的治癒並不是偶然事件，是可以複製。」

第二位使用這療法的患者2003年被確診感染愛滋病毒，2012年開始服藥，暫時未知此人為何等了這麼久才開始服藥。他之後患上惡性淋巴瘤，並同意在2016年進行幹細胞移植來治療癌症。病人之後自願停服愛滋病藥物，以觀察它是否會復發。

幹細胞療法治療第二名病人：繼當年被名為「柏林病人」的美國人蒂姆・布朗（Timothy Ray Brown，圖）之後，再有一名病人在接受幹細胞療法後18個月，體內沒發現有病毒的蹤跡。（美聯社）

幹細胞捐贈者 帶來「治療紅利」

幸運的是，醫生找到一名特別的幹細胞捐贈者，此人有基因突變，對HIV病毒免疫。這對病人來說可說是接受癌症治療而連帶獲發「紅利」。

是次研究的首席研究員、來自倫敦大學學院（University College London）格普塔（Ravindra Gupta）表示 ，病人因此連帶治癒愛滋病本應是不可能的事，故此醫生根本沒有密密觀察患者的情況。

在一般情況下，愛滋病者每天都要服藥以抑制病毒，停藥會導致病毒復發，通常在2到3周內發生。惟這名「倫敦患者」停藥18個月後仍未發現病毒的蹤跡。

（聯合早報／美聯社）