堺筋站變「肌肉站」？　大阪地鐵中英文官網翻譯錯漏百出成笑柄

中國的「Translate Server Error」我們看多了，沒想到日本也要犯同一錯誤。大阪地下鐵為方便遊客，開設了中英文官方網頁，但因內容翻譯錯漏百出成為笑柄。

上方為怪異英語版，下方為原文。其實這一篇是堺筋線堺筋本町站一次列車火災演習的報告，英語因實在太奇怪難以看懂。（大阪地鐵）

「Sakai Muscle Station」

地下鐵是大阪的重要交通工具，相信曾往關西旅遊的旅客都必然搭乘過。大阪市地下鐵公司「大阪地鐵」為方便旅客，特意開設了中文、英文、韓文和泰文版的官方網頁。2018年4月大阪地鐵正式民營化，外語網頁也是在那時設立。

不過近日有讀者發現，大阪地鐵的中英文版本更新內容變得奇怪，不只語文不通，部分名詞翻譯更是錯漏百出。以英語告示為例，天下茶屋變成「World Tea House」（直譯）、堺筋變成「Sakai Muscle」（筋＝肌肉？），令人哭笑不得。

到底甚麼是「美國菌株代表處」？然後「安倍晉三的橋」又是甚麼？（大阪地鐵）

這是真正的日語原版，中日版本實在差太遠了吧？（大阪地鐵）

「安倍晉三的橋」

至於中文網頁同樣匪而所思，如日語的「系統別担当営業所一覧表」（分區系統負責營業部一覧表）變成「美國菌株代表處」，令人詫異這到底是甚麼；「あべの橋」（阿部野橋）變成「安倍晉三的橋」（安倍日語讀音確實是あべ，但為何會直接變安倍晉三）；還有大量令人無法理解的中英組合詞語。

在發現網頁錯漏百出後，大阪地鐵周一（18日）決定關閉網頁進行維護，現時已無法點擊外語網頁查看。

日本《每日新聞》報道，大阪地鐵為節省人力資源和增加作業效率，使用微軟（Microsoft）提供的自動翻譯機協助。不過公司似乎是太依賴系統，完全沒進行較對所致。

其實日本過去亦不時出現這樣的翻譯錯漏，不論餐廳、商店或酒店的告示都會出現錯誤，不過因這次出錯的是大阪地鐵，所以鬧出笑話。

▼有趣日譯英例子一覽，請按圖放大：

（綜合報道）