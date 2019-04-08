德國研究：二氧化碳濃度創300萬年新高　全球平均溫度料升4℃

德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research，PIK）最近在科學期刊《科學進展》（Science Advances）發表報告指，目前大氣層中二氧化碳濃度比起過去300萬年來都要高，達到百萬分之400（400ppm）水平，並在持續上升中，預料全球平均溫度會在2000年至2100年間將上升攝氏4度。

科學家利用電腦模擬技術，發現地球對上一次二氧化碳濃度達相同水平之時，是在300萬年前的上新世時期（Pliocene epoch，距今約260萬至530萬年前），當時海平面要高出約20米，而格陵蘭尚未結冰，南極大陸邊緣還有樹木生長。

研究的作者威列特（Matteo Willeit）說，今日的二氧化碳濃度並不尋常，根據電腦模擬，二氧化碳濃度在沒有人類活動的情況下應該不會超出280ppm，但現在卻高達410ppm並持續上升。他又指，現在全球平均溫度的上升速度，比起上新世時期以來都要快，當時這從未超過攝氏2度，如果現在的氣溫政策不作出改變，接下來50年間將超越這個上限。

威列特說，二氧化碳濃度上升正在迫使地球改變，人類將面對史無前例的氣候狀況，「如果二氧化碳濃度和溫度繼續上升，我們的星球會改變，全球海平面高度在未來200年間可上升約1至2米。」

PIK研究人員則表示，雖然這次研究並非第一次證明現今二氧化碳濃度是自上新世時期以來最高，卻是首次將海底沉積物數據和過去冰量的分析結合在一起，比以往的研究都要更加精密。

（綜合報道）