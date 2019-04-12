以色列登月探測器「創世紀號」任務失敗　墜毀前自拍成遺照

以色列SpaceIL團隊登月探測器「創世紀號」（Beresheet）經歷個半個月的漫長旅途，原本預料周四（11日）登月，但任務最後以失敗告終，SpaceIL無法成為首間成功登月的私人企業。 SpaceIL團隊表示，創世紀號在非常接近月球時傳來「自拍」，及後開始嘗試登陸時引擎出現故障，以致探測器高速撞落月球表面到月球表面，與地面控制室失去聯絡。 創世紀號相信已墜毀，長埋月球塵土下，而那張自拍則成為它的「遺照」。

以色列登月探測器：創世紀號2月22日搭乘SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空。（法新社）

創世紀號2月22日帶上以色列國旗及寫上「小國家，大夢想」的標語，搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭展開旅程。

目前只有俄羅斯、美國及中國的探測器成功完成38.4萬公里的旅程，降落在月球表面。若創世紀號成功按原定計劃降落，以色列將會是第四個有能力將探測器送到月球的國家，而SpaceIL則會成為首間成功登月的私人企業，可惜未竟全功。

以色列登月探測器：創世紀號連燃料約重585公斤，配有測量月球磁場的儀器，惟探測器不配備冷卻系統，意味它會在登月約三日後便會因過熱而「殉職」。（SpaceIL官網）

只差一點點先可以

創世紀號3月5日首次傳回與地球的自拍，並在4月4日進入月球軌道。探測器周四（11日）在離月球表面僅22公里時，把與月球的自拍照傳回地球，及後準備開始自動降落程序；整個過程約20分鐘，探測器的發動機必須開動，並在短時間內關閉，然後再次啟動以助創世紀號「軟」着陸。

不過幾分鐘之後，地面控制室與創世紀號失去聯繫，官方在現場直播中表示「我們非常接近月球，但出現故障」。SpaceIL部分團隊相信，探測器在離地面約15公里時，引擎無法重啟，導致創世紀號無法減速，無可避免地衝向月球表面墜毀；有工程師指出，可能問題是測量降落點時出錯。

SpaceIL未有放棄，強調希望在三年內再作嘗試。雖然今次無法實現登月成就，但任務仍足以使以色列成為成功到達月球軌道的第七個國家。

創世紀號：地面控制室與創世紀號失去聯繫，宣布任務失敗。（路透社）

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（綜合報道）