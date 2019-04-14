【英國脫歐】亂局無止境　英國人Brexhaustion症狀浮現

英國2016年公投脫離歐盟，但脫歐鬧劇至今仍未終止。脫歐除了讓政客焦頭爛額之外，也對普通的英國人帶來莫大困擾。 他們近3年來受到脫歐新聞的長期轟炸，還有備受經濟市場不穩以及對後脫歐時代憂慮的折騰。不少英國人為此「力竭筋疲」，坊間甚至出現了「脫歐衰竭」（Brexhaustion）和「脫歐壓力」（Strexit）等詞語形容這個狀況。

英國將近3年仍然未能為脫歐找到出路，政府和國會陷於無休止的辯論和爭執、漫長又程序化的投票，還有連番否決和延遲，英國人因脫歐而產生的壓力膨脹，甚至到達「衰竭」的狀態。

脫歐的消極影響充斥英國百姓耳朵和頭腦，例如就業不穩和簽證等與生活息息相關的問題；以及與立場不同的家人或朋友作激烈討論，情況也相信令不少香港人也能想像到是什麼一回事。

英國脫歐：英國首相文翠珊為脫歐勞心勞力，經常奔走英歐兩邊，面對記者提問時也難免露出疲態和不耐煩。（路透社）

脫歐蔓延心理層面 如聽恐怖片主題曲

在英國脫歐限期延至10月31日後，不止將英國人的痛苦拉長，還引伸至心理層面。倫敦MCW專業治療院（MCW Professional Therapies）的焦慮治療師沃德（Mike Ward）表示，估計他有近40%病人都有提起脫歐相關議題；認知行為臨床催眠治療師蒂爾（Becca Teers）則指，她很多顧客都因無法控制脫歐帶來的影響而苦苦掙扎。

商業顧問中心BritainThinks曾向某特定群組調查，請人們以一首歌曲來概括對脫歐的情感，而他們的答案是經典恐怖電影《驅魔人》（The Exorcist）的主題曲。雖然問卷於歐盟公布10月31日期限的消息前進行，但答案卻與萬聖節「不謀而合」。

英國脫歐：脫歐亂局仍未終止，二次公投成為不少留歐派希望的出路。（路透社）

脫歐新聞疲勞轟炸 英國人幸福感下跌

脫歐新聞舖天蓋地，有人放棄看足球比賽轉而觀看國會直播了解情況，但現實卻不是人人也能承受得了。住在英國51年的荷蘭婦人賴特（Elly Wright）嘗試看辯論直播，理解那些影響她的程序和動議，但效果不如預期。她表示「我想少看一點（國會辯論），但我看得一頭霧水。我想弄明白」。

在這種情況下，英國人連帶快樂感也降低。倫敦政治經濟學院經濟績效中心（Centre for Economic Performance，LSE）的研究發現，英國人自2016年公投以來，無論他們立場是怎樣，其主觀幸福感的分數都一直下跌。研究員相信，原因是留歐派擔心脫歐的結果，而脫歐派則不滿政客處理。

創造趣怪「脫歐字」 盡顯黑色幽默

面對「Brexhaustion」，充滿幽默感的英國人還喜歡苦中作樂，創造了不少「脫歐字」，例如：

（一）脫歐到期日（Brexpiry date）：英國政治議程終於不再被脫歐所佔據的一刻。

（二）脫歐暴露狂（Brexhibitionist）：在電視上無時無刻都出現保守黨後座議員，他們經常關於脫歐和二戰作虛假類比，並就此怒吼。

（三）脫歐版存在危機（Brexistential crisis）：存在危機是一個哲學命題，指人類開始質問人生的意義。引伸在脫歐上就指，當選民和記者，甚至連首相文翠珊（Theresa May）也對自己人生意義產生疑問。

然而更大的黑色幽默是，即使「患有」脫歐疲勞症，也似乎無減英國人的消費力。根據英國最大零售商Tesco的報告指出， 公司2018年的盈利上升了28%。行政總裁劉易斯（Dave Lewis）表示，雖然顧客在調查中表達有「脫歐疲勞」，但消費市場仍然維持穩定。

（綜合報道）