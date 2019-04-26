百事大戰印度農夫　全因為一個薯仔？

種薯仔都可能侵權？知名國際企業百事公司（PepsiCo）周五（26日）在印度與多名農夫對簿公堂，指控對方侵權，事件爆發爭議。這些農夫不是生產冒牌產品，而是因為他們所種植及出售的薯仔品種，已經被百事公司註冊。 事件在當地引起極大迴響，更有農民組織要求政府介入。

百事：農夫需授權才可種植該薯仔品種

這宗匪夷所思的官司發生於印度西部的古吉拉特邦（Gujarat），在百事印度子公司於4月初提出的狀書中，指四名當地農夫在未經授權下種植特定品種薯仔，而有關品種早已被百事註冊，用來製作旗下品牌樂事（Lay's）薯片。

該公司指，涉事四名農夫並非在數以千計的指定種植戶名單之上。有媒體報道，百事要求他們每人賠償1000萬盧比（約111萬港元）。

公司發言人向美國有線新聞網絡（CNN）表示，百事是印度加工用薯仔的最大買家，也是首批與本地農戶合作種植特定品種薯仔的企業。因此公司有必要透過法律手段阻止非法種植的侵權行為，但他沒透露索償金額。

樂事（Lay's）薯片為百事其中一個品牌，該公司亦擁有佳得樂（Gatorade）、桂格燕麥片（Quaker Oats）等產品。（Lay's網站截圖）

工會：農民對自身權益缺乏認識

當地也有不少人支持惹上官非的農夫，農夫工會並要求新德里中央政府介入。他們向政府的公開信中提到，農民在當地法律保障下，有權種植和出售已註冊的薯仔品種。信中又指，農夫完全不知道自身權益，因此被恐嚇和法律訴訟騷擾的情況正在發生。

工會更指控百事會聘請私家偵探「放蛇」，喬裝成買家接觸目標農夫，秘密拍攝對方和取得薯仔樣品。有支持農夫權益的人士認為，百事的行為踐踏食品和國家的主權，因此無論對方背景如何財雄勢大，他們都會抗爭到底。

印度本地商戶與跨國大企業之爭已非首次，他們曾經發起對沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon）的抗議，指這些大公司破壞本地經濟，更成功迫使政府介入推出措施，限制這些公司在當地的發展。

（美國有線新聞網絡）