美國男子戰勝末期癌症　「武器」竟是狗用藥物

美國一名男子身患末期癌症，醫生告訴他只剩3個月壽命。他因緣際會認識一名獸醫並接受他的建議，嘗試服用一種用來醫治狗隻的驅蟲藥。 他最終不但奇蹟地康復，而且每周藥費不過5美元（約39港元），即是平均每天約5.6港元。

蒂彭（Joe Tippens）2016年確診患上小細胞肺癌。醫生2017年1月告訴他已處於癌症末期，癌細胞已擴散至全身。

德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）的醫生讓他參與臨床實驗治療，但說這不能令讓他康復，但至少讓他多活一年。

男子後來在網上認識一名獸醫，後者建議他嘗試非傳統療法，也就是用狗藥治癌。這款藥是種毒性很微的抗蠕蟲化合物，用於治療狗體內的鉤蟲、蛔蟲和其他腸道寄生蟲，能將癌細胞「餓死」。

狗藥醫癌症：醫生2017年1月告訴蒂彭已處於癌症末期，當時癌細胞已擴散至全身。（影片截圖）

獸醫稱，一名科學家曾患第四期腦癌。她服用這種藥6周後，身上的癌細胞就消失了。一項曾在科學期刊《自然》（Nature）上發表的研究表明，抗蠕蟲藥或具抗癌特性。

蒂彭有參與安德森癌症中心的臨床實驗治療，同時服用狗用藥物，不過他並無向醫生說明。除此之外，蒂彭有服用維他命E、大麻二酚（cannabidiol）及薑黃素。

狗藥醫癌症：獸醫建議身患絕症的蒂彭服用狗狗驅蟲藥，3個月後竟然奇蹟康復。（MyCancerStory）

這種新奇療法尚未被醫學界認可，蒂彭此舉可謂賭命。除了服藥的風險，他的醫藥費同樣令外人看得目瞪口呆——一周僅5美元（約39港元）。蒂彭保險公司就他患癌發出賠償金120萬美元（約936萬港元），這筆錢本應用於應付昂貴的療程或藥物，現在他竟以如此少的費用完全治癒，實在令人匪夷所思。

蒂彭2017年5月及9月接受「正電子掃描」（Positron Emission Tomography，簡稱PET Scan），證實體內癌細胞已全部消失。此時他才向醫生坦白有服用過狗用藥物。醫生稱，幸運的蒂彭屬於特別例子。

蒂彭2018年1月再接受掃描，並在4月再度覆診，都已證實他沒有患癌。

（太陽報）