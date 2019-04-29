新日皇德仁御駕有幾豪？專為後座乘客手工打造　黑道有錢也不准買

日本皇太子德仁5月1日即位時，會得到純手工打造的頂級奢華客製座駕——豐田Century。《華爾街日報》報導，這款車只在日本販售，只接受頂級買家訂購，買家須通過豐田背景查核，確保財力雄厚，而且不是黑道人士。

Century車主俱樂部主席川原博之說，這款車不同凡響，「因為專為後座買家打造」。乘客能用Century內建鞋拔架脫鞋，並隨手轉開閱讀燈。在後座中央控制台按鈕，就能使椅背向後傾斜，同時啟動大型的小腿靠墊，讓用家享受最大伸展空間。左後方座椅具按摩功能，因為日本靠左行駛，最重要的乘客通常會坐在車內左後方。

【圖輯】豐田Century外觀及後座豪華設備（按圖瀏覽）↓↓↓

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Century有「日本勞斯萊斯」之稱，去年剛剛完成大改裝，而且是時隔20年的改裝。車型外觀採優雅方正風格，有勞斯萊斯的神韻，招牌的盾形水箱護罩，搭配由工匠手工雕刻的金鳳凰圖騰，顯示Century的不凡。車身長5.3米，比Camry長45厘米，行李箱能放下四個高爾夫球袋。

Century擁有相當寬敞舒適的車室空間，內部將換上代表日本皇室的「菊之御紋」。車內為4座設計，後座中央扶手與Lexus LS同等級，提供空調、電動窗簾、座椅調整等操作介面。另外在兩側B柱的中間位置，則提供11.6吋螢幕。

內裝飾板採用石南花紋圖案，搭配淺色白梣木，儘管是相當古典的設計，但現代科技配備一應具全，中控台配有大尺寸液晶觸控螢幕、全液晶儀表板、20個喇叭音響系統、後座娛樂系統等高規格配備都沒少。

Century在日本售價為1960萬日圓，換算成港幣約137萬元，原廠表示只要買家願意花錢，任何客製化的項目都可以配合，完全展現出非凡的精緻造車工藝，每月販售目標則訂在50台。

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