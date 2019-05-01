【德仁繼位】日本曾有8位女天皇　明治維新後立例禁止

日本新天皇德仁周三（1日）順利完成繼位儀式，但當地輿論仍就一個問題喋喋不休：是否應該修改皇室規例，容許他的女兒愛子繼承皇位？ 回看歷史，日本天皇不一定是男性，也有8位女天皇，但都僅限一代；至1889年，日本制定《皇室典範》，明文規定皇位要由男子繼承。

日本曾是母系社會

日本社會予人男尊女卑的印象，但其實在古代，當地曾是母系社會，女性地位並不低。

美國密歇根大學歷史學者艾倫（Chizuko T. Allen）便指，考古學者在日本西部考察一些公元4世紀的陵墓後，顯示當時的日本社會流行有女性族長，這些女性並會與鐵製武器及其他一些工具陪葬，顯示她們是政治、軍事或宗教方面的領袖，反而男性族長的陵墓，都在自公元5世紀後才出現。

2017年2月日本宮內廳發布的德仁全家合照。（路透社）

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8位女性天皇

日本史上曾有8位女性天皇，當然有部分女天皇的記載出自野史，但也可見日本古代並非只有男天皇，且到了江戶時代，也有2位女性天皇。她們包括：

推古天皇：生於約554年。她是日本首位女帝，在同父異母弟弟崇峻天皇遭殺害後即位。 皇極天皇：生於約594年。由於上一任天皇逝世時，繼承人還年幼，故此她成為過渡時期天皇，她之後退位，成為日本首位上皇，及後又曾再度即位。 持統天皇：生於約645年。在天武天皇死後繼位。 元明天皇：生於約661年。在兒子文武天皇死後，成為女天皇。 元正天皇：生於約680年。奈良時代天皇，由於當時天皇駕崩，繼承人年幼，故此由她即位。 孝謙天皇：生於約718年。由於當時沒有男性繼承人，由她即位。 明正天皇：生於1624年。繼位時只有7歲，父親後水尾天皇遭幕府要求讓位，最後由女兒即位。 後櫻町天皇：生於1740年。由於天皇駕崩之際，繼承人年幼，由她即位。

德仁繼位：最後一位日本女天皇、後櫻町天皇畫像。（Wikipedia Commons）

「女性天皇」與「女系天皇」

但要留意的是，雖然日本社會不少聲音指，既然古代也有多位女天皇，現在也可以有，但當地也有歷史學家認為，這些女天皇的功用只是傀儡，又認為這些女天皇都是僅限一代，她們的子女之後沒有繼承皇位，以此指日本沒有「女系天皇」。

在日本，「女系天皇」與「女性天皇」的意思存在分別：「女系天皇」意思是指單從母親一方繼承天皇血統，而沒有來自父親一方，以此定義，「女系天皇」可以是女性，也可以是男性，例如上述的多位女天皇，若然她們子女登基的話，便會是「女系天皇」。

以保守派的立場，就算愛子公主可以繼承皇位，但她未來的子女也會是來自「女系」，不應有天皇繼承權。

德仁繼位：日本社會再度議論應否修例讓愛子公主擁有皇位繼承權。

明治維新後改例禁止女天皇

日本保守勢力一直反對有「女系天皇」。而在1889年、即是明治維新後，日本制訂《皇室典範》，第一條更是規定「皇位要由皇統男系男子繼承」，從此不單規定天皇人選既要有來自皇室男系的血統，也必須是男性。

在過去多年來，日本社會不時出現修改《皇室典範》的聲音，高達76%民眾接受女天皇，同意有「女系天皇」的也有74%，但當地保守派勢力亦強大，要修訂已存在多年的規定，並不容易。