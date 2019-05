【泰王加冕】哇集拉隆功正式登基　王室五聖物闊別69年再現

泰王哇集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)的加冕儀式周六(4日)起一連三日在泰國首都曼谷舉行。今次是已故泰王普密蓬(Bhumibol Adulyadej)1950年加冕後,69年來再舉行加冕儀式,闊別多年的五件王室聖物也將重現世人眼前,包括王冠、王劍等。 完成加冕儀式後,哇集拉隆功將正式獲稱拉瑪十世(Rama X),並下達首個王室命令。

▲想知泰王加冕典禮的聖水儀式有多講究,請即點擊片段▲

泰王加冕:已故泰王普密蓬(Bhumibol Adulyadej)1950年加冕後,69年來再舉行加冕儀式。(美聯社)

▼想觀看已故泰王普密蓬加冕儀式的相片,請點擊以下圖輯:

2016年,普密蓬逝世後,哇集拉隆功繼承父親的王位。但根據泰國傳統,國王受祝福成聖後,才真正成為「神王」。

加冕儀式結合婆羅門和佛教元素,為期三日,場面盛大。加上很多泰國人從未參與過這項盛事,預料將吸引大批民眾圍觀。有來自朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)的泰國文化研究員形容,這是重要時刻,讓泰國人重新肯定國家悠久歷史、豐富文化以及君主與人民之間的密切聯繫。

泰王加冕:泰王接受聖水儀式膏立為王後,將移至九層白傘下坐上王位,由婆羅門祭司獻上泰國王室聖物。(泰國政府公關部門)

▼想觀看泰國王室五聖物的相片,請點擊以下圖輯:

九層白傘下為王 五大聖物再現

加冕當日,泰王接受聖水儀式膏立為王後,將移至九層白傘下坐上王位,由婆羅門祭司獻上泰國王室聖物,包括五大聖物王冠(The Great Crown of Victory)、王劍(The Sword of Victory)、權杖(The Royal Scepter)、王扇與犛尾拂塵(The Royal Fan and Fly Whisk)和王履(The Royal Slippers)。

王冠由黃金和寶石打造,重約7.3公斤,原本國王只會將王冠放在身旁,但到了拉瑪四世(Rama IV)時,決定效法歐洲王室戴上王冠,自此王冠成為最重要的聖物。高聳的王冠象徵神山須彌山(Mount Meru)的山峰,其重量也代表繼承者所承受王位之重。

相傳王劍是高棉帝國的古劍,象徵治理智慧。王劍由一名漁夫在柬埔寨暹粒(Siem Reap)的湖底發現,之後獻給拉瑪一世(Rama I)。據指,王劍送抵曼谷時,天上即時劃出七道閃電。

權杖則是由泰國聖樹之一的節果決明木製成,外面鍍上黃金,代表權杖引領國王用公平和正義治理國家的腳步。而王扇和犛尾拂塵便象徵國王有能力消除厄運。婆羅門祭司最後則會為幫泰王穿上象徵須彌山地面的王履。

泰王加冕:泰王哇集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)的加冕儀式周六(4日)起一連三日在泰國首都曼谷舉行。

私人喬遷派對賀登基

完成加冕儀式後,哇集拉隆功將正式獲稱拉瑪十世(Rama X),並下達首個王室命令。之後會在大王宮(Grand Palace)內的王室住所舉行私人派對,象徵入主王宮,慶祝喬遷之喜。

來賓會帶來貓、白公雞、磨石、綠葫蘆、大米種子、豆和芝麻。穀物代表泰國農業的豐富和肥沃。有人相信,貓則代表新屋的主人應該擁有一隻貓來捉追逐老鼠。據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報道,亦有人認為習慣源於貓能驅逐惡魔和邪靈的說法。泰王還會得到代表掌管宮殿所有權的金鑰匙。

主要儀式周六結束後,泰王周日(5日)會前往主要寺廟參拜,周一(6日)將正式在大王宮的露台與民眾見面。周一晚亦會於皇家田廣場(Sanam Luang)舉行慶祝活動。

(綜合報道)