【泰王加冕】哇集拉隆功正式登基　王室五聖物闊別69年再現

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式周六（4日）起一連三日在泰國首都曼谷舉行。今次是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）1950年加冕後，69年來再舉行加冕儀式，闊別多年的五件王室聖物也將重現世人眼前，包括王冠、王劍等。 完成加冕儀式後，哇集拉隆功將正式獲稱拉瑪十世（Rama X），並下達首個王室命令。

▲想知泰王加冕典禮的聖水儀式有多講究，請即點擊片段▲

泰王加冕：已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）1950年加冕後，69年來再舉行加冕儀式。（美聯社）

▼想觀看已故泰王普密蓬加冕儀式的相片，請點擊以下圖輯：

2016年，普密蓬逝世後，哇集拉隆功繼承父親的王位。但根據泰國傳統，國王受祝福成聖後，才真正成為「神王」。

加冕儀式結合婆羅門和佛教元素，為期三日，場面盛大。加上很多泰國人從未參與過這項盛事，預料將吸引大批民眾圍觀。有來自朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）的泰國文化研究員形容，這是重要時刻，讓泰國人重新肯定國家悠久歷史、豐富文化以及君主與人民之間的密切聯繫。

泰王加冕：泰王接受聖水儀式膏立為王後，將移至九層白傘下坐上王位，由婆羅門祭司獻上泰國王室聖物。（泰國政府公關部門）

▼想觀看泰國王室五聖物的相片，請點擊以下圖輯：

九層白傘下為王 五大聖物再現

加冕當日，泰王接受聖水儀式膏立為王後，將移至九層白傘下坐上王位，由婆羅門祭司獻上泰國王室聖物，包括五大聖物王冠（The Great Crown of Victory）、王劍（The Sword of Victory）、權杖（The Royal Scepter）、王扇與犛尾拂塵（The Royal Fan and Fly Whisk）和王履（The Royal Slippers）。

王冠由黃金和寶石打造，重約7.3公斤，原本國王只會將王冠放在身旁，但到了拉瑪四世（Rama IV）時，決定效法歐洲王室戴上王冠，自此王冠成為最重要的聖物。高聳的王冠象徵神山須彌山（Mount Meru）的山峰，其重量也代表繼承者所承受王位之重。

相傳王劍是高棉帝國的古劍，象徵治理智慧。王劍由一名漁夫在柬埔寨暹粒（Siem Reap）的湖底發現，之後獻給拉瑪一世（Rama I）。據指，王劍送抵曼谷時，天上即時劃出七道閃電。

權杖則是由泰國聖樹之一的節果決明木製成，外面鍍上黃金，代表權杖引領國王用公平和正義治理國家的腳步。而王扇和犛尾拂塵便象徵國王有能力消除厄運。婆羅門祭司最後則會為幫泰王穿上象徵須彌山地面的王履。

泰王加冕：泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式周六（4日）起一連三日在泰國首都曼谷舉行。

私人喬遷派對賀登基

完成加冕儀式後，哇集拉隆功將正式獲稱拉瑪十世（Rama X），並下達首個王室命令。之後會在大王宮（Grand Palace）內的王室住所舉行私人派對，象徵入主王宮，慶祝喬遷之喜。

來賓會帶來貓、白公雞、磨石、綠葫蘆、大米種子、豆和芝麻。穀物代表泰國農業的豐富和肥沃。有人相信，貓則代表新屋的主人應該擁有一隻貓來捉追逐老鼠。據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，亦有人認為習慣源於貓能驅逐惡魔和邪靈的說法。泰王還會得到代表掌管宮殿所有權的金鑰匙。

主要儀式周六結束後，泰王周日（5日）會前往主要寺廟參拜，周一（6日）將正式在大王宮的露台與民眾見面。周一晚亦會於皇家田廣場（Sanam Luang）舉行慶祝活動。

（綜合報道）