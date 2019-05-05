5G快過LTE 20倍？　韓媒實地測試結果：沒這回事

韓國率先在4月初推出全國5G服務，成為全球第一個投入5G新世代的國家。儘管5G較4G的優勢不只於快，但韓國各大電訊商為吸引顧客都把宣傳重點集中在「快」身上。然而實際上，韓國的5G比4G快上了多少？

5G有多快？LG U+告訴你快20倍，但實際真的有20倍嗎？（LG U+網頁截圖）

「一個2.5GB的影片LTE要花20秒，我們1秒就完成」，LG U+的5G宣傳中如此說道。若把這換算成真實速度，1秒完成2.5GB即傳輸速度高達20Gbps。一套1080P的藍光碟影片也不過10GB左右，能5秒完成下載可謂快得驚人。

光化門實地測試 最多只快5倍

韓國各大電訊商都以「5G比LTE快20倍」宣傳，但實際那只是「理論上」的速度，與現實必然有一定差距。若為5G全力加速，必需配置28GHz的無線電頻譜設備才能實現，但韓聯社報道，實際韓國全國至今只配置了5.4萬個5G發射站。數量相比全國87萬台LTE基地相差甚遠，且超過五成的5G發射站集中在首爾。

韓國《每日經濟新聞》親自測試，在光化門附近打開5G下載，真實速度只有LTE的5倍左右。而當離開光化門前往新村───很可惜這裏沒有5G，手機接收的只有4G訊號，想測試都不能。

韓國5G發射站數量有限，實質服務受限制，需待未來加建後才能發揮。（Getty Images）

全面加速需要一定過渡期

「搭乘地下鐵時也會來回切換5G和4G，那是因為地鐵隧道還沒設置5G發射台。」說明現時5G設備仍在初期階段，需待未來5G發射站增加後才有望增加速度。《韓民族日報》質疑電訊商誇大宣傳，並把「實際速度與理論可能有差異」的告示縮至極小，有意誤導。5G今天在韓國還未到起飛階段。

香港5G暫時未有時間表，電訊商SmarTone才在3月獲發5G頻譜，現正於實驗階段。只要一天香港還未大規模增建5G發射站，短距離內不可能展開5G服務。而即使在未來推出，相信亦只會與4G剛才時一樣，需要一段過渡時間。