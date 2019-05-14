【中美貿易戰】新關稅名單蘋果不獲豁免　iPhone要加價25%？

中美貿易戰再度升温，繼上周五（10日）調高關稅後，美國再公布新一輪針對進口中國貨品3000億美元的關稅計劃，在名單中包括了手提電話及各種電器產品。由於iPhone在中國生產，名單中將包含在內。

蘋果iPhone的銷量近年持續下跌，中國是重災區。（Getty Images）

2018年12月蘋果首次發布沒有「iPhone銷量數字」的財報，iPhone在環球市場銷量下跌，尤其在中國市場最為疲弱。有輿論認為主要是因為iPhone「價格太貴、創新不足」，市場遭中國手機奪走；亦有輿論認為這是因中美貿易戰打響，中國罷買iPhone所致，又或是兩者相輔相承。

新一輪關稅生效蘋果恐遭殃

美國過去針對中國2000億的關稅項目中，包括了網絡設備及電路板等組件，但為避免影響蘋果關係，Apple Watch、iPhone等獲得豁免。但在新一輪3000億的關稅名單中，所有從中國進口的商品都將被加徵關稅，包括貢獻蘋果逾五成營收的iPhone。

在美國公布新一輪關稅項目名單後，蘋果股價隨即下挫6%至186美元，是蘋果自2013年錄得的最大跌幅。若貿易戰進一步升級，將為蘋果帶來重創。

美國提高中國進貨品關稅，將直接影響在中國製造輸入美國的進口貨品，蘋果的iPhone是其中一個。（路透社）

不會大幅加價 但盈利減少無法避免

新一輪關稅有機會提高至25%，意味在最壞的情況下，未來新蘋果產品，包括iPhone將大幅加價25%。但這並不現實：一部售價已逾8000多元的最新iPhone XS，加價上萬元將令人難以負擔，蘋果理論上不會把關稅成本完全轉嫁消費者。

特朗普曾表示美國企業迴避關稅的最好方法，就是把生產線搬回美國。因此有分析指出蘋果會把生產線轉移，以應對美國向中國增加關稅造成的損失。維德布什證券（Wedbush Securities）預料短期內蘋果會把3至5%的中國生產線轉移至印度。惟蘋果無法完全把生產線撤離，因幾乎所有蘋果產品均是由中國代工製造。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估算，若蘋果完全把關稅的成本自行吸收，蘋果2020會計年度每股盈餘將下跌23%。