全球最佳航空排名出爐　卡塔爾奪冠　國泰港航排第幾？

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英國國際航空運輸評級組織Skytrax周二（18日）公布2019年全球最佳航空排名，卡塔爾航空（Qatar Airways）重奪第一位，新加坡航空（Singapore Airlines）則由2018年的第1位稍微下跌1位，排全球第2，緊隨其後的是日本全日空航空（ANA All Nippon Airways），國泰航空排第4。

巴黎航空展期間，Skytrax舉行頒獎典禮。卡塔爾航空不但成為全球最佳航空公司，也贏得全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座椅與中東最佳航空公司獎項。美國有線新聞網絡（CNN）報道，卡塔爾航空是繼2011年、2012年、2015年和2017年後，第5度贏得這項殊榮。

提供全球最長航線服務的新加坡航空名列第2，同時贏得全球最佳空中服務員、全球最佳頭等艙、亞洲最佳航空公司與全球最佳頭等艙座椅的殊榮。

全球最佳航空排名：卡塔爾航空不但成為全球最佳航空公司，也贏得全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座椅與中東最佳航空公司獎項。（美聯社）

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國泰航空比2018年排名微升2位，列第4位；香港航空下跌4位，列第24位；國泰港龍航空下跌7位，列第33位。海南航空排第7位；中國南方航空排第14位。

長榮航空排名第6，並成為全球最乾淨航空公司，奪得全球最佳經濟艙餐飲服務項目的美譽。廉航方面，亞洲航空（AirAsia）名列全球最佳低成本航空，日本航空公司（Japan Airlines）被譽為有全球最佳經濟艙與經濟艙座椅。

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（綜合報道）

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