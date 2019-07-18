委內瑞拉警無預警下發橡膠子彈　示威少年臉部遭狂轟致雙目失明

委內瑞拉最近一場示威抗議引發暴力衝突，一名青少年遭52發子彈擊中臉部，其中16發打中眼睛造成失明。聯合國譴責委國政府違反人權，委國政府隨後立即發布調查報告，譴責兩名鎮壓警察。

委國聖克里斯托瓦爾市（San Cristobal）市民7月2日上街遊行，抗議該地區家用煤氣短缺。不過卻遭警方無預警暴力鎮壓，使用橡膠子彈攻擊民眾，造成16歲的查孔（Rufo Chacon）雙眼失明。醫生表示，查孔被52發子彈擊中臉部，其中16發在眼睛。

查孔受傷前後照片（點圖放大）↓↓↓

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警方調查報告顯示，該市警察無預警向民眾暴力施壓，其他兩名未成年抗議者頭部也受到傷害。其中一名是查孔14歲的弟弟阿德里安（Adrian），他的頭部挨警棍，當時他們與母親上街抗議該地區家用媒氣短缺。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）對此發表聲明，譴責委內瑞拉政府「違反人權」。委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）反駁說，報告不公允。

聯合國發出聲明數小時後，委內瑞拉政府隨即宣布，兩名警察因殺人未遂、使用武器不當、殘忍行為等遭起訴。

委內瑞拉西部長期來以反政府知名。2014年起，該地區發生過大大小小的暴力衝突，包含委國最大規模的幾件衝突。

查孔在示威抗議後表示，「我已經開始忘記顏色是什麼了」、「所有的政治家都是騙子，這裏的法律是用來攻擊市民而不是保護他們」。

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