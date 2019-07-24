泰國變性人選美史上「最屈機」冠軍　樣貌身材儀態學歷「零死角」

泰國的變性人可以說是世界聞名，不少人去泰國旅遊就是為了一睹變性人的風采。一年一度的「蒂芬妮環球小姐」（Miss Tiffany's Universe）在泰國芭達雅舉辦，本屆佳麗由27歲的Ruethaipreeya Nuangle，擊敗其他31位參賽者拿下第一。Ruethaipreeya Nuangle姣好身材跟出眾氣質瞬間圈了不少粉，她將代表泰國參加2020年國際變性人選美大賽。

Ruethaipreeya Nuangle的參賽及私下照片（點圖瀏覽）↓↓↓

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27歲的Ruethaipreeya Nuangle，身高高達180厘米，擁有一雙修長的美腿。她在22歲時就已經是女兒身，五官精緻皮膚又白，講話溫柔行為舉止都很優雅。此外，她還被挖出是一名公立大學的高材生，才貌雙全讓不少女性都自嘆弗如。

由於氣質出眾，有網友翻出她的IG帳號，發現不同於比賽時的濃妝豔抹，私底下的她相當清新。從照片中可以發現她平常除了學習，更會積極參加演出賺取生活所需的費用，親民形象擄獲不少人的心。有支持者力挺她，「就算她不是最漂亮的，但氣質真的太好了，看了就讓人喜歡」，照片曝光後也被大讃「胸部以下都是大長腿」。

Ruethaipreeya Nuangle完美的身材和過人的氣質，讓她在選美大賽奪冠後依舊話題不斷。她之後將挾着粉絲的支持，代表泰國參與2020年國際變性人選美大賽，勢必又會掀起一波討論風潮。

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