澳洲餐廳專推搞怪菜式　人參雞湯扮啤酒拉麵　仲有吞拿魚甜筒

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「嗜酒高湯」自餐廳上個月開店以來就非常受歡迎。不只啤酒拉麵很搞怪，餐廳還推出吞拿魚甜筒。餐廳將三文魚盛裝在抹茶冰淇淋餅乾杯裏，上面再鋪上魚子醬，顛覆你對甜筒的想像。

澳洲新聞網報道，澳洲墨爾本Zero Mode餐廳推出啤酒拉麵，而且一杯還不便宜，要價23澳元（約122元港元）。不過，取名為「嗜酒高湯」的啤酒拉麵，裝的並不是啤酒加拉麵。啤酒杯裏裝的是人參雞湯以及店家自製拉麵，而上面一層白白類似啤酒泡沫是由蛋白打發而成。

「嗜酒高湯」自餐廳上個月開店以來就非常熱門。不只啤酒拉麵很搞怪，餐廳還推出吞拿魚甜筒。餐廳將三文魚盛裝在抹茶雪糕餅乾杯裏，上面再鋪上魚子醬，顛覆你對甜筒的想像。這家現代亞洲菜風格的餐廳，致力於考驗顧客心志以及挑戰他們的味蕾。去餐廳前記得做好心理準備，端上來的可能跟你想像的完全不一樣！

澳洲一家餐廳推出啤酒拉麵，顛覆食客想像。（Instagram@zero.mode）

澳洲墨爾本Zero Mode餐廳推出的啤酒拉麵顛覆了大家的想像，按圖欣賞更多其他菜式！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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