【老友記】LEGO推《Friends》25周年積木　除了6位主角還有誰？

長青美國電視劇《Friends》（老友記）1994年開播、2004年劇終，但到了今天仍然相當受歡迎，LEGO宣布9月1日將推出《Friends》25周年紀念版積木，場景更是模擬劇內的中央公園咖啡店。 除了珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）所飾演的Rachel等6位主角之外，原來還有一個角色將設有人型積木，他就是劇中的咖啡店經理Gunther。

LEGO之前已在社交網站作出預告，劇迷相信也熟悉這個《Friends》開場的場景：

這套積木套裝將為1070塊，售價59.99美元，內有7個角色的人型積木，包括劇內主角Rachel、Ross、Chandler、Monica、Joey、Phoebe，另外還有咖啡店經理Gunther。

在劇中，6位主角經常在名為中央公園（Central Perk）的咖啡店聚會，積木套裝便會以此為場景，故此Gunther順理成章在LEGO積木內出現。

1990年代紅爆全球的《Friends》，早在2004年已經完結，但來到今天仍然人氣歷久不衰，英國廣播公司（BBC）2019年1月引述調查報道，《Friends》仍是最受英國年輕人喜愛的電視節目，由於調查對象年齡為5至16歲，意味《Friends》開播時，他們根本還未出生。