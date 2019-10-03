《JOKER小丑》上畫　紐約警察嚴陣以待：每間戲院都有警員

大熱電影《JOKER小丑》（Joker）正式上畫，這套由影帝級演員華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的電影，意外在美國引起一陣恐慌，部分民眾擔心戲院內會出現襲擊事件。在上映前夕，美國多個城市包括紐約等，警方都加派人手到戲院巡邏，做足準備。

美國全國廣播公司（NBC）2日報道，在紐約市多間戲院門外，都可以看到有配備武器的警察駐守，紐約警方指，當觀眾看完電影走出場外，都可以預期看到身穿制服的警員，警方強調目前沒有情報顯示區內某地方會遭襲擊，但相信此舉可以嚇怕那些潛在搞事份子。

華堅馮力士主演的《JOKER小丑》，讓觀眾了解小丑的成魔之路。（《JOKER小丑》劇照）

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不止紐約有類似情況，在洛杉磯、北卡羅來納州的夏洛特市與梅克倫堡縣等，當地警方同樣把戲院保安升級。洛杉磯警方表示，在《JOKER小丑》上映期間，會增加警員在戲院的「可見度」。

戲院不准觀眾戴面具進場

美國大型戲院院線Landmark之前已在網站宣布，觀眾入場看《JOKER小丑》時不可戴面具、臉部不可有彩繪等。在全美國有超過600間戲院的AMC也表示，觀眾不可戴面具外，也不可以攜帶任何會讓其他觀眾不安的物品進場，如類似武器的物品等。

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有關《JOKER小丑》的爭議，源於這套戲以反派角色為主角，講述華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的小丑如何在城市內掙扎求存，受盡人情冷暖，走上犯罪的道路。美國「奧羅拉槍擊案」的死者家屬在9月向電影商華納兄弟（Warner Bros.）發出公開信，直指該片大量描述精神病與暴力，擔心會煽動他人犯罪，引來傳媒與公眾關注。

2012年「奧羅拉槍擊案」發生時，美國正上映DC電影《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）。一名戴上面具的男子當時突然闖入科羅拉多州一間戲院，向正在觀看電影的觀眾亂槍掃射，事件造成12人死亡、70人受傷，成為美國近年其中一宗大型槍擊案。