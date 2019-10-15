南非醫院兩媽媽抱錯對方BB回家養兩年　發現後決定不換回卻釀悲劇

南非有兩名媽媽同天在同間醫院生下小孩，但因當下並無發現小孩被搞混，造成雙方照顧了對方的小孩2年才發現異狀，不過她們得知真相後，並沒有選擇換回自己的小孩，沒想到最後釀成一場悲劇。

兩名小孩及長大後與兩位媽媽的大合照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

根據「UK database」指出，1991年富裕媽媽梅格斯（Megs Clinton-Parker）和單親媽媽珊蒂（Sandy Dawkins）在同一間醫院各自生下小孩，沒想到因為當下搞混，兩名媽媽就此照顧著非親生的兒子。

隨著小孩長大，她們發現小孩與自己長相不太相似，才發現原因，但2年的相處與照顧下，彼此也捨不得放棄對孩子的情感，於是決定將錯就錯，繼續扶養對方的小孩，同時兩人也約好，要定期見面，因此蓋文（珊蒂親生子）和羅賓（梅格斯親生子）也變成好兄弟。

然而，珊蒂為了讓羅賓讀書，每天辛苦工作，相反地，蓋文卻不需煩惱生活，就擁有富裕的日子，讓羅賓的心理相當不平，所以決定回到親生母親的家中，拿回原本屬於自己的一切。

因此，羅賓和蓋文開始爭奪梅格斯家中資源，但羅賓卻因親生母親梅格斯的高度期待，對她有了嫌隙，最終再度選擇離家，也未回歸珊蒂家，並投入工廠工作學習，幾年後也結婚生子。梅格斯聽到羅賓有小孩後，開心的去探望他，但蓋文卻也怕媽媽的愛再被羅賓搶走。

最後，失去兩名孩子的珊蒂接受採訪時表示，沒有人是這起事件最後的勝利者，因為是她們兩人親手搞砸了自己的人生，並埋下了難以修復的傷痕，最終彼此都失去了自己的親生兒子。

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