Google Maps反致遊客被困　消防疲於奔命　意大利撒丁島小鎮禁用

許多人出門旅遊、規劃路線很習慣用Google Maps查詢，如今在意大利小鎮「包內伊」使用可能碰壁。有着絕美自然景色的意大利第二大島撒丁島（Sardinia），近年因為Google Maps讓消防員救人救到心累，主要是觀光客常被Google Maps誤導，讓轎車卡在窄路上的意外事件頻傳，島上小鎮包內伊（Baunei）宣布，凡遊覽此地的觀光客禁用Google Maps。

因誤信Google Maps而被困的遊客及新設的警告牌（點圖放大）↓↓↓

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綜合外媒報道，意大利撒丁島的西部小鎮包內伊，近日在小鎮內豎起警告牌，拜託有開車的觀光客到當地旅遊時，別再使用Google Maps來查詢路線了。

鎮長薩爾瓦托科里亞斯（Salvatore Corrias）向媒體表示：「有太多的轎車和小型車輛被卡在偏僻小路無法通行，甚至有時是越野車。」當地消防局整理這些事故發生原因，發現全是觀光客被Google Maps誤導的結果。

鎮長近一步解釋，過去2年時間，消防隊共接到144件急救通報，最近一次是2名觀光客開車要造訪著名的白色沙灘，不幸卡在狹窄小路中。由於意外事件層出不窮讓消防員疲於奔命，包內伊目前已在各道路架設警告牌，拜託遊客不要再依賴Google Maps，因為Google Maps所建議的道路只適合「全地形機車」（All Terrain Vehicle），又俗稱為「沙灘車」。

至於到當地遊玩擔心迷路怎麼辦？鎮長建議，不如靠看地圖，或者乾脆找一位當地的嚮導，才不會讓自己身處險境。

為什麼這麼難去也要去？看看意大利撒丁島包內伊的美麗景色（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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