「鐵道上的法拉利」九州七星號　土豪級服務與設計　一票90萬日圓

在這個飛機日益普及的時代，火車似乎不再是出行的首選。但在島國日本有一種超級豪華火車，不僅裝潢「壕無人性」，而且沿途景色超絕，被視為「有錢任性」的象徵。它就是「鐵道上的法拉利」——九州七星號！

這輛列車共有兩條旅行路線，一條是2天1夜的福岡周邊遊，每人為33萬日圓～42萬日圓（約20000～26000港幣）不等；而另一條4天3夜的九州全景遊，每人為68萬日圓～90萬日圓（約41000～55000港幣）不等。儘管費用令人咋舌，但你有錢都不一定買得到，因為要提前半年就要「搖號」，中選率只有4.1%。

「鐵道上的法拉利」九州七星號。（九州七星號官網）

這輛列車真的有如傳說中那麼神奇嗎？趕緊來一起看看！首先，從候車室開始你就能感受到七星號列車的獨特之處，恰到好處的燈光營造出一片溫柔氣氛，屋內一隅還有專業的鋼琴師彈着鋼琴，讓人彷彿來到了高級餐廳。怕乘客等待的時間太無聊，候車室還會送上迎賓飲料和小甜點，接着工作人員帶領大家一起向這列傳說中的列車致敬，滿滿的儀式感！

這裡要和大家科普一下，七星號是由日本著名工業設計師——水戶岡銳治設計的。它以世界超一流的臥舖列車為目標，耗資近30億日圓！車中的一切內飾，從座椅到燈光都是訂製的，完美融合了西方和日本文化精髓，彷彿穿越到荷里活年代大片中！有人說七星號是「 行走的美術館 」，此言不虛，車廂內許多裝飾畫都出自名家之手。

就連衛生間的洗手池，都是由已故陶藝藝術家——酒井田柿右衛門燒製的生前最後一個作品，絕對是國寶級的存在。因為沿途乘客可以欣賞到諸如火山、竹林、稻田和港灣等九州風光，所以七星號上的每一扇窗櫺都被設計成畫框的樣子，站在窗前就像在欣賞一幅動人的畫卷。尤其是在車尾部還有一整面牆的落地窗，在這裡向外瞭望會有種置身油畫的感覺，讓人不得不感嘆設計師的巧思。客房鑰匙這種小細節也被照顧到，雕刻得好像魔法少女櫻的魔法棒一樣。

按圖放大瀏覽有「 行走的美術館 」之稱的七星號車廂↓↓↓

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七星號是臥舖列車，白天時車廂內的沙發，到了晚上，就可以鋪平當做床來休息。一切不用你自己動手，會有乘務員給你安排得明明白白的。為了安全考量，列車內的座椅、桌子等設施全部固定在了牆上。但在淋浴間內卻有一把可以移動的小凳子，可供旅客在顛簸的火車上坐著洗澡，不用擔心凳子會滑倒，地面已經過妥妥的防滑處理。

雖然票價令人咋舌，但七星號無時不刻都在製造美好體驗。客房內的桌子上擺著送給客人的小禮物，馬油盥洗套裝和法式小餅乾。冰箱裡的酒水統統免費，可以隨意喝；而且最左邊的四瓶，是七星號內部人員票選出來的最好喝飲料TOP4，而且是當地限定！七星號上的美食才是一絕，車上聘用的都是頂級料理店的主廚，採用當地的新鮮食材打造的饕餮料理。晚餐時間結束後，這裡還會變成一個酒吧，全場酒水無限暢飲！

長達4天的行程並不全是在車上，九州特色溫泉和紅酒工廠參觀是七星號路線上的明星行程。平時不對外開放的區域，也會為七星號乘客打開！高級馬卡龍和工廠特釀葡萄酒供大家品鑑，臨走時會為你準備上釀製4年的起泡葡萄酒。

九州七星號的星級餐飲（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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七星號特別注重氛圍的烘托，讓你隨時隨地都有一種被尊為貴賓的感覺。每次上下車的時候，都會安排「盛大」的迎接儀式，讓你感覺自己分分鐘化身大明星。

臨走的那天，他們還會為全體乘客舉辦一場歡送會，將這幾天隨行攝影師拍下的寫真做成幻燈片，讓大家最後再回味一次這趟美妙旅程，連背景音樂都是琴師現場演奏的！

每次上下車的時候，都會安排「盛大」的迎接儀式，讓你感覺自己分分鐘化身大明星。（九州七星號官網）

與其是「鐵道上的法拉利」，七星號更像是「鐵道上的迪士尼」。每一位列車乘務員都掌握著多國語言，服務親切又不失分寸，每分每秒都在為你製造驚喜與美的感官享受。

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】