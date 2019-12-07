關塔那摩灣囚犯素描揭CIA殘忍酷刑　除水刑、剝奪睡眠外還有這些

《紐約時報》近日首度披露，關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄的一名囚犯透過素描，詳細描述中央情報局（CIA）「黑牢」（black site）對他使用的嚴刑逼供方式，委任律師還指，這位囚犯不會再沉默下去。

熙頓賀爾法學院（Seton Hall University School of Law）教授丹博（Mark P. Denbeaux）帶領部份學生，合著《How America Tortures》報告，記錄他的委託人、被指是蓋達組織（al-Qaeda）成員的祖貝達（Abu Zubaydah）和其他囚犯所遭受待遇。

除早已廣為人知的水刑外，「黑牢」有一招因人而異的壓力姿勢（stress position）。祖貝達自述，當時他的腿部傷勢還未復原，但被裸體站著，雙手被銬在高於頭部的牢門條鐵上，被迫長時間以腳尖著地。在撞牆（walling）的素描中，祖貝達則是裸身站著，雙手被綁起，遭臉部被塗黑男子用某種物品圍住脖子，後腦勺被推去撞牆。

祖貝達釋出的素描還有屈身上銬（short shackling）、大小禁閉箱（Large & Small Confinement Box）及剝奪睡眠（sleep deprivation）。

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CIA前心理學家簡森（John "Bruce" Jessen）在2016年曾提交一份答辯狀，部分陳述和「撞牆」素描相符。媒體指祖貝達描述的招數在911事件後獲批准使用，好讓反恐部門防範潛在攻擊。小布殊（George W. Bush）政府堅持，這些不是嚴刑逼供，而是「強化偵訊技術」。

CIA婉拒回應媒體提問。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】