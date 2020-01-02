【澳洲山火．有片】消防員駕車逃離火場片段曝光　袋鼠驚慌大逃亡

澳洲山火至今焚燒多時，新南威爾斯省（New South Wales）消防局日前在Twitter上載影片，拍下他們在駕駛消防車時遇到重重烈火包圍，驚險逃生的場面。

事發在新南威爾斯南部諾拉（Nowra），消防車行駛的路面兩側有熊熊烈火，且突然火勢加劇，快將吞沒消防車，車上消防員連忙拿出滅火毯蓋住車窗。消防車最後成功加速逃離，場面驚險。

澳洲消防員在熊熊烈火包圍下駕車驚險逃生（影片截圖）

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9 — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) December 31, 2019

大火至今已造成最少15人死亡，當中包括三名消防員；另有17人失蹤，1300間房屋被焚毀。與此同時，亦有許多動物走避不及命喪火海。

澳洲科學家里昂（Mitchell Lyons）日前拍到大批袋鼠逃亡，畫面驚心動魄。棲息地遭無情火吞噬，只見這數十隻袋鼠狂跳逃走，里昂在Twitter形容，牠們可能不知道要怎麼避開車子，但絕對知道要怎麼逃離大火。

Look, they don't know which way to run from cars, but they sure know which way to run from fire #NSWfires #bushfirecrisis 🤞 pic.twitter.com/EguanpLJq0 — Mitchell Lyons (@mitchest) December 30, 2019

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