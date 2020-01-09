【日本櫻花2020】迎來暖春　東京櫻花料提早開花

日本氣象株式會社1月9日公布第一個櫻花開花和盛開的預測。日本或迎來暖春，估計東京的櫻花將提早於3月19日開花，為全國首個開花的地方。大阪的櫻花則預計3月25日開花。

日本氣象株式會社公布首個櫻花開花預測。（日本氣象株式會社）

日本氣象株式會社預測，受到暖冬和暖春影響，雖然暖冬會延遲櫻花開花的時間，但預料接下來的暖春對櫻花成長影響比暖冬更大，所以整體來說，全日本可能都會較往年提早開花。

東京和高知可能在3月19日前後首先開花，較往年提早約一周；之後是九州的福岡約在3月20日開花，較往年提早約3天；名古屋約在3月21日開花，較往年提早約5天；關西的大阪預估約在3月25日開花，較往年提早約3天。

🔻2019年日本各地櫻花盛開的圖片🔻

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至於櫻花盛開時期，東京預估約在3月27日；京都、大阪約在4月1日；九州福岡約在3月29日；名古屋約在3月30日；東北的仙台約在4月12日；北海道札幌約5月5日盛開。

根據預測，最適合賞花的周末，東京和福岡等地為3月28日和29日；關西的大阪等地則為4月4日和5日。

每年同樣會預測櫻花開花的日本氣象公司weather map和日本氣象協會，目前尚未公布2020年櫻花開花預測。