【新聞教室】菲律賓塔阿爾火山曾爆發34次　當地第二活躍火山

菲律賓塔阿爾火山（Taal）在1月12日爆發，當局觀察火山正愈來愈活躍，警告火山在短期內或再次爆發。塔阿爾火山是菲律賓的活火山之一，也是當地第二名最活躍的活火山，有紀錄以來曾爆發過34次。

遠觀塔阿爾火山，火山口在圖的中央，前方名為Binintiang Malaki的小山是在1700年代爆發時的火山口，現在已不再活躍。（Getty Images）

另一幅高空拍攝塔阿爾火山的照片，可見火山口實際大部分浸在水中。（Wikipedia）

塔阿爾火山位於呂宋島八打雁省，塔阿爾湖的中央，是菲律賓最活躍的火山之一。當地距離首都馬尼拉約65公里，是旅遊景點之一，有遊客會到該處徒步探索。

塔阿爾火山在有紀錄以來爆發了34次，當中6次造成人命損失。第一次爆發的紀錄發生在1572年，其後在1754年、1911年、1965年等均有多次爆發。

其中在1911年1月的爆發最為嚴重，爆發令鄰近火山最少7個村莊消失，火山灰直達60公里外的馬尼拉。當地紀錄顯示，爆發造成1335人死亡，199人受傷。

塔阿爾火山是菲律賓第二名最活躍的火山，第一名是號稱「完美圓錐體」，位於呂宋島東南部的馬榮火山（Mayon）。

1990年代國際火山學與地球內部化學協會把塔阿爾火山選為「十年火山」（Decade Volcanoes）之一，讓塔阿爾火山成為科學研究和監測的重要對象。

塔阿爾火山最近一次爆發是在1977年，並自始稍為穩定下來。但因火山活動依然頻密關係，當局禁止了任何人居住在火山島上，但當地仍有漁民在塔阿爾湖上居住。

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