豐田Toyota富士山下建造日本首座AI人工智能城市「Woven City」

2020美國拉斯維加斯CES展前，豐田Toyota汽車宣布將在日本富士山南方建立「智慧城市Woven City」，佔地70.8萬平方米，預計供2000名居民居住。同時會導入自家e-Palette自動駕駛汽車、人工智能（AI、機器人輔助生活、CASE（Connected聯網、Autonomous自動駕駛、Shared&Services共享&服務和Electric電動化）、交通行動服務（MaaS）等新興技術，如同是一個未來科技的生活實驗室，預計將在2021年初開始動工。

豐田Toyota汽車宣布將在日本富士山南方建立「智慧城市Woven City」（點圖放大）↓↓↓

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Toyota從汽車的製造商，逐漸轉換為一家提供各種與汽車相關服務的企業，利用自家位於靜岡裾野市、預計2020年底關閉的東富士工廠用地，興建Toyota Woven City，由丹麥名建築師、參與過Google新總部建案的Bjarke Ingels（BIG）負責設計，提供眾多的公共空間，讓廣場、公園和無車長廊連結居民成為社區。

首批居民將是豐田在職員工及其家庭、退休員工，以及科學家和工程師等研究人員、相關合作夥伴與零售商，一起在現實環境中測試各種支持人們生活的事物和服務，改進未來生活。過此一城市的示範，豐田汽車正轉變為一個與汽車相關的綜合服務業，計畫朝著商用化目標，讓研發中的自動駕駛電動車「e-Palette」在當地行駛。

該市的所有基礎設施包括氫燃料電池發電，都會安裝在地面之下。建築建造主要使用木材，並在表面增設太陽能板，獲取更多的環保能源。與此同時，智能家居透過AI與機器人，自動處理倒垃圾等日常瑣事，甚至幫助住戶成員檢查健康狀況，透過使用者的使用收集數據，幫助新技術缺失改進、更臻成熟。

跟豐田更有關係的當然是汽車無誤，Woven City導入自家Toyota e-Palette自動駕駛汽車，市內會設置三種道路，分別給予自動駕駛汽車、行人與自行車並存、僅限行人的公園步道。Toyota社長豐田章男表示，Woven City只接受自動駕駛和電動車才能在此行駛，過往推出的Toyota e-Palette的自動駕駛汽車，用作運輸交通工具，還可以變成流動的零售平台。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：日本首座AI人工智慧城Woven City】