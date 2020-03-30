捷克農村9旬婆婆繼承亡友遺志　堅持30年用畫筆將平凡小鎮變天堂

91歲的捷克奶奶Anežka Kašpárková住在南摩拉維亞州霍多寧區的一個寧靜的小鎮上。小鎮的人口非常少，當地許多人仍舊從事農業工作，Anežka在之前的幾十年也一直以此為生。但正是在辛苦的農場工作中，她認識了一位喜歡畫畫的朋友Manakova，這彷彿為她打開了一扇新奇的大門，原來生活中不止照顧家畜，翻地耕籬，你自己也可以創造一個非常美麗的世界！

Manakova教給了她繪畫的技法，這之後都有同樣興趣愛好的兩個人變成無話不談的朋友。30年前自從Manakova去世之後，Anežka奶奶便去實行好友未完成的志願，開始致力於將小鎮變成一個更加美麗的地方，也讓住在這裏的人們能夠認識生活的美好。她說道：「我會盡力幫助裝飾整個世界。」

花數十年讓小鎮變成藝術品 點圖繼續觀看Anežka奶奶的故事及畫作（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

創作不止，熱情不滅。儘管人生的大半段時間，Anežka奶奶都是在農場裏度過的，但她的心中卻一直堆積著無盡的創作靈感，那是對美的追求，對一個更廣義的「世界之善」的期許。

Anežka奶奶表示會一直畫到自己再也畫不了，因為她想讓人們看到不管在世界的多角落，總會有美好存在。

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】