歐洲議會籲移動裝置全用USB Type-C　蘋果公司：會有直接負面影響

歐洲議會30日壓倒性通過一項決議案（編按：582票對40票），呼籲歐盟行政部門採取行動，加速迫使科技公司採用同一種充電器。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲議會議員要求一種通用的充電器，能適用於不同品牌和種類的電子設備，包括手機、平板電腦和電子書閱讀器。該決議還呼籲歐盟政策制定機構尋找可提高回收充電線和充電器數量的方法，並確保消費者毋需為每種電子設備購買充電器。

蘋果上周發表聲明說，統一充電器會扼殺創新，並造成廢棄物，因為要換充電器。（Upslash@markusspiske）

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蘋果公司（Apple Inc.）曾強烈反對類似提議，因為其獨樹一幟的Lightning接頭與其他硬體製造商的設備不相容。其他品牌傾向使用USB-C接頭充電。儘管蘋果發言人30日未立即發表意見，但蘋果上周發表聲明說，統一充電器會扼殺創新，並造成廢棄物，因為要換充電器。

聲明還說：「這種立法將造成直接的負面效果，影響我們歐洲用戶，甚至全球更多蘋果用戶使用的數億主動裝置和配件」。歐盟執委會過去10年一直致力於統一充電器。2009年時，包括蘋果在內的智能手機製造商簽署不具法律約束力的諒解備忘錄，同意統一充電器。

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