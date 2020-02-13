英父為4歲恐龍迷兒子網購食肉牛龍「模型」　來貨size「大」驚喜

英國一名父親安德烈（Andre Bisson）為了給兒子製造驚喜，便在網路上訂購了恐龍模型，打算做為聖誕禮物送給他。沒想到，模型送來時卻讓安德烈跌破眼鏡，原以為僅有3米長的恐龍模型，沒想到實體竟近6米長，甚至要動用起重機才可將其送到家中，讓這名爸爸驚呆了。

根據《每日郵報》報道，安德烈的4歲兒子受電影的影響，對恐龍情有獨鍾，甚至還向他許願，希望能得到最大的食肉牛龍（Carnotaurus）。

安德烈為了實現兒子的心願，在網路上搜尋恐龍模型，正巧發現一座歇業的遊樂場在出清拍賣，他便立刻下單，以1000英鎊的價格買下了一個恐龍模型。

安德烈表示，該遊樂場的網站上並未明確寫出恐龍模型的實際尺寸，所以他只能透過網站的照片推測大小，他原以為訂購的模型大約長3米、高1.5米，沒想到實際送來的恐龍卻足足有5.8米長，高度也有2.3米，讓安德烈相當驚訝。

+ 6 + 5 + 4

安德烈提到，原先訂購模型是為了當作聖誕禮物送給兒子，但因為恐龍的尺寸實在太過巨大，一般的貨車根本無法直接運送，使送貨日期一再拖延，最後更是動用了起重機，才成功將這個「遲來的聖誕驚喜」送到他家中。而遊樂場為了表示歉意，也另外送上一隻尺寸較小的恐龍模型當做賠罪。

「從來沒有想到，我只是想向熱愛恐龍的兒子展現父愛，卻意外地讓全世界都知道了！」安德烈幽默的看待這一起意外，他也將此事分享到個人臉書，針對網友的回應，他也開玩笑的表示「簡單來說，就是因為沒有狗當寵物，所以買了一隻恐龍回來了」。

延伸閱讀：

在台灣最有名的日本人是他 在日本卻沒甚麼名氣

美國火星出任務 在外太空發射火箭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】